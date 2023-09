Oudin affonda il Genoa: Lecce secondo. Pari tra Salernitana e Frosinone

La quinta giornata di Serie A è iniziata con due anticipi; entrambe le partite, Lecce Genoa e Salernitana Frosinone, sono finite in pareggio

Dopo la tre giorni europea, è tempo di tornare subito in campo con la quinta giornata di Serie A; il turno viene aperto dai due anticipi del venerdì. La partita delle 20.45 ha messo di fronte Lecce e Genoa; i ragazzi di D’Aversa cercavano il successo così da volare, almeno per una notte, al secondo posto. Il Grifone, invece, voleva dare continuità al bel pareggio contro il Napoli della giornata precedente.

Una partita equilibrata fino al minuto trentasei del primo tempo quando Martin ha ricevuto il secondo giallo abbandonando, in questo modo, la partita con largo anticipo. Da quel momento è stato un vero e proprio monologo Lecce. La difesa dei rossoblù è caduta a pochi minuti dalla fine; è stato Oudin, con un tiro dalla distanza, a trovare il gol vittoria.

Per il Lecce si tratta della miglior partenza di sempre nella sua storia; il club, grazie a questi tre, è secondo in classifica e può sognare in grande. Undici punti in cinque partite e il calendario che mette di fronte Juventus e Napoli; due sfide per continuare a sognare.

Salernitana-Frosinone 1-1: altro risultato positivo per Di Francesco

La giornata si era aperta alle 18.30 con la partita tra Salernitana e Frosinone, match fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa avevano bisogno di vincere per trovare i primi tre punti della stagione; alla ricerca di continuità, invece, i ragazzi di Di Francesco vera e propria rivelazione in questa prima parte di Serie A.

Buon inizio della Salernitana che aveva bisogno di dare un segnale dopo il pesante tre a zero con il Torino; ad andare in vantaggio, però, sono stati gli ospiti con il bel colpo di testa di Romagnoli. Un duro colpo da assorbire per i padroni di casa; il pareggio è arrivato nella ripresa con Cabral.

Rete che ha completamente cambiato il volto del match; nella ripresa, infatti, la vittoria è stata cercata molto di più dalla Salernitana e solo un grande Turati ha permesso al Frosinone di portare a casa un buonissimo punto. Per Candreva e compagni ancora non arriva la prima vittoria in campionato.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12; Lecce* 11; Juventus 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli, Torino, Verona e Fiorentina 7; Atalanta 6; Bologna 5; Genoa*, Monza e Roma 4; Lazio, Udinese, Sassuolo e Salernitana* 3; e Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in più