Nuova proprietà Inter, scelto il primo regalo: torna Hakimi

Un nuovo fondo sarebbe disposto ad assecondare le richieste di Zhang per acquisire le quote di maggioranza del club

Non è stata una mattinata particolarmente tranquilla in casa Inter a causa dell’indiscrezione circolata negli ambienti nerazzurri. A seguito dell’interesse da parte di un fondo mediorientale, pare si sia improvvisamente riaccesa la possibilità di un passaggio di consegne da parte del gruppo Suning e nuovi compratori.

Dopo mesi di relativa calma, l’ipotesi di una cessione torna a risuonare forte dalle parti di Viale della Liberazione. Non è un mistero che a fronte di una proposta da oltre un miliardo di euro, Zhang possa aprire realmente alla possibilità di lasciare il comando del club nerazzurro. La scadenza fissata al maggio 2024 per il rifinanziamento del debito con Oaktree è ormai alle porte e potrebbe convincere definitivamente il presidente dell’Inter a fare le valigie nonostante le ripetute smentite dell’ultimo anno.

Raine Group, la banca d’affari alla quale – insieme a Goldman Sachs – era stato affidato il compito di individuare dei possibili investitori per la vendita della società nerazzurra, sta lavorando su questa nuova pista mediorientale, in attesa di capire se il fondo in questione avrà intenzione di fare sul serio ed approfondire i ragionamenti sull’acquisto del club.

Calciomercato Inter, scelto il regalo della nuova proprietà: torna Hakimi

Qualora la trattativa dovesse realmente entrare nel vivo durante le prossime settimane, l’Inter potrebbe verosimilmente andare incontro ad una nuova era.

In attesa di conoscere l’identità dell’investitore interessato all’acquisizione del club, abbiamo chiesto nel sondaggio di Calciomercato.it lanciato agli utenti di Twitter quale regalo la nuova proprietà dovrebbe presentare ai tifosi nerazzurri come bigliettino da visita. Seppure con un vantaggio minimo, ad aggiudicarsi la vittoria è stato il ritorno di Achraf Hakimi in maglia interista.

L’esterno marocchino, che a Milano ha lasciato ottimi ricordi per la vittoria dello scudetto, ha trionfato con il 40,5% dei voti, davanti a Jonathan David con il 39,3%. Nettamente più staccate le ultime due opzioni che vedevano Diego Simeone (10,7%) e Jurgen Klopp (9,5%) come possibili sostituti di Simone Inzaghi in caso di cambio allenatore.