Oltre un miliardo per l’Inter: Zhang (stavolta) pronto a cedere

Nuovi rumors sulla possibile cessione dell’Inter: la famiglia Zhang al bivio, il nuovo acquirente pronto a soddisfare le richieste della proprietà cinese

L’Inter esce con un prezioso punto dalla trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad all’esordio stagionale in Champions League.

Lautaro Martinez ha tolto nel finale le castagne dal fuoco alla squadra di Inzaghi, per la prima volta in difficoltà in questa primissima parte di stagione dopo il percorso netto finora in campionato e il roboante 5-1 rifilato ai cugini del Milan nell’ultimo derby. In queste prime uscite dei nerazzurri non era presente il presidente Steven Zhang, atteso comunque nelle prossime settimane a Milano per l’Assemblea dei soci. Intanto si sono riaccese le voci su un eventuale passaggio di mano e la vendita del club da parte della proprietà cinese. Raine Group, la banca d’affari che insieme a Goldman Sachs ha il compito di reperire dei possibili investitori per la vendita dell’Inter, avrebbe trovato un potenziale acquirente come rivela ‘Tuttosport’.

Cessione Inter, Zhang al bivio: trovato l’acquirente per il cambio di proprietà

Si tratterebbe di un soggetto proveniente dalla sfera mediorientale e pronto ad accontentare la famiglia Zhang sulle richieste per il passaggio di mano.

Il gruppo in questione farebbe sul serio e stando al quotidiano torinese l’Inter non è mai stata così vicina alla cessione. Gli Zhang chiederebbero oltre il miliardo di euro per dare il via libera alla vendita e il compratore interessato sarebbe pronto ad accontentare le richieste sul prezzo fissato dalla proprietà cinese. Da vedere adesso quali saranno i prossimi sviluppi, con Zhang che finora ha sempre allontanato (anche pubblicamente) l’addio all’Inter e il cambio di proprietà. Zhang sarebbe a un bivio e per non cedere il club, altrimenti, dovrà rifinanziare il debito con Oaktree a interessi altissimi. Il passivo dell’Inter, come ratificherà l’Assemblea dei soci di fine ottobre, è diminuito nell’ultimo anno ma si attesterà comunque intorno agli 80 milioni di euro.