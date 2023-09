Napoli, tegola UFFICIALE: emergenza totale per Rudi Garcia

Il tecnico francese dovrà rinunciare ad uno dei suoi titolarissimi per diverse partite

Brutte notizie in casa Napoli dopo la vittoria all’esordio stagionale in Champions League. A causa dell’infortunio muscolare rimediato al quarto d’ora di gioco del match contro il Braga, Rudi Garcia era stato costretto a sostituire il dolorante Rrahmani affidandosi ad Ostigard al fianco di Juan Jesus.

Ecco che questa mattina il Napoli ha diffuso il bollettino ufficiale delle condizioni del centrale kosovaro in seguito agli esami strumentali svolti. Questo il comunicato del club azzurro: “Rrahmani si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo”.

In attesa di ulteriori accertamenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni per verificare l’andamento delle sue condizioni, Rudi Garcia dovrebbe fare a meno del suo centrale titolare per circa 2/3 settimane. E’ dunque probabile che Rrahmani possa rimanere fuori anche per l’inizio del prossimo mese, rientrando solamente al ritorno dalla sosta di ottobre. Chissà che non possa essere un’opportunità per il neo arrivato Natan, ancora indietro nelle gerarchie rispetto agli altri centrali per i naturali tempi di adattamento che richiede un campionato duro come quello italiano.