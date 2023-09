Juve-Berardi, non è ancora finta: ecco cosa può accadere a gennaio

È stato il tormentone delle ultime settimane di mercato estivo, ma quel che sembrava finito non è finito affatto: Berardi-Juve, parte due

Domani alle ore 18 al Mapei Stadium andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Juventus, due club che in estate hanno dialogato a lungo intorno ad un nome: quello di Domenico Berardi.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Carnevali ne avevano parlato, con l’ad neroverde che aveva fissato una dead-line ben precisa. Una scadenza che non è stata rispettata dalla Juventus, anche perché la decisione è stata di proseguire con la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. E, poi, c’era un’altra grossa problematica: una differenza di valutazione piuttosto netta tra la società emiliana ed i bianconeri riguardo a Domenico Berardi. Oggi è tornato a parlare Carnevali, che non ha chiuso la porta ad un possibile nuovo assalto della Juventus nel mercato di gennaio: ecco cosa potrebbe accadere.

Juventus ancora su Berardi a gennaio: ecco come potrebbe accadere

La differenza di valutazione presente tra Juventus e Sassuolo potrebbe essere colmata nel mercato di gennaio con l’inserimento di una contropartita tecnica. Il club emiliano, storicamente, è molto sensibile ai giovani di talento da valorizzare.

Diversi sono i profili che potrebbero essere graditi dai neroverdi. A partire da Fabio Miretti, Dean Huijsen e Kenan Yildiz, tre dei migliori gioielli della scuderia bianconera: difficilmente, però, la Juve si priverebbe di questi giocatori. Discorso simile anche per quanto riguarda Luis Hasa, classe 2004 che ha brillato con l’Under 19 e pilastro della NextGen biancora.

Ecco perché bisogna monitorare con grande attenzione i giocatori della Juventus attualmente in prestito, in particolare Matias Soulé e Kaio Jorge. L’argentino ha iniziato splendidamente l’avventura con il Frosinone, mentre il brasiliano è tra i più attesi da Eusebio Di Francesco. Qualora il Sassuolo dovesse aprire, la Juve potrebbe mettere fine al prestito e inserirli nell’operazione Berardi. Non è da escludere, infine, che il club piemontese possa acquistare il cartellino del classe ’94 di origini calabresi pagandolo per intero. Soprattutto se nel mercato di gennaio dovesse essere ceduto Filip Kostic, sul quale è stato affisso il cartello “Vendesi” già questa estate. Insomma, il tormentone Berardi non è ancora terminato in casa Juve.