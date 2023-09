Il Milan trema: 60 milioni per Theo Hernandez

L’addio dell’esterno francese creerebbe non poche difficoltà all’interno dell’organico di Stefano Pioli

Come spesso accaduto nel corso della sua storia, potrebbe essere ancora una volta un match contro il Verona a rappresentare un punto di svolta per il Milan. La formazione rossonera avrà l’obbligo, nella gara in programma domani pomeriggio alle 15.00 a San Siro, di ritrovare la strada per la vittoria.

La squadra di Stefano Pioli è infatti costretta a lasciarsi alle spalle un’ultima settimana da incubo per vari motivi. Ad iniziare dal derby, una gara devastante per l’umore dei rossoneri che ha in un certo senso ridimensionato le ambizioni scudetto nutrite sino alla vigilia. Una sconfitta pesantissima che in questa fase non compromette assolutamente alcun obiettivo, ma che impone delle profonde riflessioni sull’ampiezza della rosa per far fronte a tutte le competizioni.

Martedì, poi, l’opportunità mancata del riscatto contro il Newcastle. Una partita ben giocata dal Milan che, complice il rientro di Tomori sulla linea dei difensori, ha ritrovato compattezza ed equilibrio nel reparto arretrato. Tanti, troppi errori – invece – in fase di finalizzazione. Riflettori accesi soprattutto su Rafael Leao, beccato ferocemente dalla stampa italiana negli ultimi giorni per l’errore da matita blu commesso per una leziosità di troppo con il tacco.

Calciomercato Milan, il Real Madrid torna a fare sul serio per Theo Hernandez

Contro il Verona, stando alle ultime, Pioli potrebbe ricorrere al primo vero turnover di questa stagione facendo accomodare in panchina alcuni titolarissimi come Theo Hernandez.

Proprio del terzino francese si è tanto discusso nelle ultime ore in Spagna in ottica calciomercato. Secondo quanto riferito da ‘El Gol Digital’, il Real Madrid avrebbe inserito nuovamente il suo nome nell’elenco dei desideri per la prossima estate. Valutate le evidenti difficoltà economiche per arrivare ad Alphonso Davies, Carlo Ancelotti avrebbe indicato l’ex terzino ‘blanco’ come rinforzo per la corsia di sinistra.

Un’operazione che il club di Florentino Perez non ritiene comunque semplice, ma per la quale sarebbe disposto ad offrire al Milan una maxi offerta da 60 milioni. Da parte del calciatore, che ha sempre seguito da vicino la sua ex squadra, vi sarebbe l’apertura a tornare nella capitale spagnola.