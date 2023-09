Frosinone, tegola Di Francesco: si è operato oggi, ecco quando lo rivedremo in campo

Brutta notizia per Di Francesco e il suo Frosinone; il tecnico, infatti, non potrà contare su un giocatore molto importante

Una delle sorprese di questo inizio di stagione è, senza nessun dubbio, il Frosinone; il club, neopromosso dopo il grande campionato fatto l’anno scorso, è tornato in Serie A e ora vuole raggiungere la salvezza il prima possibile. L’inizio è stato decisamente positivo; dopo la sconfitta all’esordio con il Napoli sono arrivate due vittorie con, in mezzo, il pareggio con l’Udinese.

Sette punti in quattro partite è sicuramente un grande avvio da parte del Frosinone che vuole fare più punti possibili; la squadra gioca bene, si diverte ed ha dei concetti ben precisi che applica alla perfezione quando scende in campo. La prossima sfida, contro la Salernitana, potrà far salire ulteriormente in classifica i ragazzi di Di Francesco; il problema, per il tecnico, è che non potrà contare su un giocatore molto importante.

Stiamo parlando di Harroui; arrivato in estate dal Sassuolo, il centrocampista aveva iniziato nel migliore dei modi trovando due gol nei primi centottanta minuti di stagione. Un giocatore integrato perfettamente nel sistema di gioco del Frosinone e che poteva dare un contributo fondamentale nel corso del campionato.

Frosinone, si ferma Harroui: lungo stop per il centrocampista

Una tegola importante l’infortunio di Harroui per il Frosinone; il centrocampista si è operato per risolvere il problema di frattura al quinto metatarso del piede destro. Operazione che costringerà il classe 1998 a stare fuori per diverso tempo. Andando nello specifico, il rischio è quello di vedere il giocatore fermo due/tre mesi.

Harroui, dunque, potrebbe tornare per la fine del 2023 o per l’inizio del nuovo anno; un problema non da poco che ha colpito la rosa di Di Francesco. In ottica salvezza sarà molto pesante l’assenza del centrocampista ma, in queste prime giornate, la squadra ha dimostrato di avere le risorse per sopperire alla mancanza di un giocatore così importante.