Dal Cagliari alla Conference: la firma è arrivata in segreto

Il Cagliari nel corso dell’ultimo mercato estivo ha cercato un giocatore che milita in una squadra impegnata in Conference League

Due punti in quattro giornate; il Cagliari, tornato in Serie A dopo aver vinto la finale playoff contro il Bari, non ha ancora trovato la prima vittoria nel massimo campionato italiano. Due zero a zero contro Torino e Udinese e sconfitte contro Inter e Bologna. Avvio, dunque, complicato per una squadra il cui obiettivo è quello di raggiungere la salvezza; traguardo non semplice da ottenere soprattutto se non si cambia passo a livello offensivo.

I ragazzi di Ranieri, fino a questo momento, hanno totalizzato un solo gol; decisamente troppo poco. Il tecnico si aspetta di più dai propri attaccanti. Un reparto, quello offensivo, che nell’ultimo mercato estivo la società ha provato a rinforzare nel migliore dei modi. Sono arrivati giocatori sicuramente importanti come Petagna e Shomurodov. Il primo è decisamente utile per far salire la squadra e tra le sue caratteristiche migliori troviamo, senza dubbio, il gioco aereo.

Per quanto riguarda Shomurodov, invece, parliamo di un giocatore capace (con la sua tecnica) di andare a creare situazioni interessanti per la propria squadra. Il Cagliari da loro si aspetta molto; in estate, però, si è cercato anche il centravanti esperto, quell’attaccante in grado di risolverti la partita in qualsiasi momento.

Cagliari, sfuma Petkovic: rinnova con la Dinamo Zagabria

Per rinforzare il reparto offensivo e dare a Ranieri un centravanti esperto, la società ha provato a portare Petkovic in Sardegna; classe 1994, forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nel far salire la squadra e con un buon fiuto del gol. Il suo arrivo sarebbe stato sicuramente importante per il Cagliari ma, alla fine, la trattativa non è andata in porto.

L’attaccante, infatti, è rimasto alla Dinamo Zagabria dove può giocare la Conference League; la possibilità di confrontarsi in una manifestazione europea ha sicuramente fatto la differenza nella scelta finale del giocatore. Alla prima partita della sua squadra, contro l’Astana, Petkovic ha realizzato una doppietta.

Difficile dire, ad oggi, se si può parlare di rimpianti; la cosa certa è che il Cagliari deve trovare una soluzione alla sterilità offensiva e deve farlo il prima possibile. La prossima partita di campionato, in casa dell’Atalanta, non sarà semplice ma nel cacio nulla è scontato e allora i ragazzi di Ranieri sperano di cambiare ritmo in casa dei bergamaschi. Sarebbe un segnale decisamente importante per il proseguo della stagione.