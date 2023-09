Concorrenza agguerrita per il nuovo Pogba: Giuntoli si gioca il jolly

La Juventus lavora per un nuovo colpo a centrocampo vista la probabile squalifica di Paul Pogba. C’è un profilo che intriga i bianconeri, anche se non mancano gli ostacoli

La Juventus è alle prese con la grana Pogba, che rischia una lunga squalifica dopo la positività riscontrata al testosterone.

Se dovesse arrivare la conferma dalle controanalisi il prossimo 5 ottobre, il club bianconero per giusta causa straccerebbe il contratto del centrocampista rescindendo l’accordo in scadenza nel 2026. Massimiliano Allegri si ritroverebbe così con un uomo in meno nel reparto mediano e potrebbe suggerire l’arrivo di un’altra pedina alla dirigenza della Continassa nel mercato di gennaio per coprire il vuoto lasciato dal ‘Polpo’ Giuntoli e Manna si sarebbero quindi già attivati per un nuovo innesto a centrocampo e l’attenzione della ‘Vecchia Signora’ sarebbe proiettata sempre verso la Francia e un giovane connazionale di Pogba. Uno dei profili maggiormente seguiti dalla Juventus è infatti Khephren Thuram, già nei radar degli uomini mercato bianconeri l’ultima estate.

Calciomercato Juventus, Thuram per il dopo Pogba: decisivo il papà

Il figlio d’arte è stato accostato a lungo anche al Liverpool, che poi ha deciso però di virare su altri obiettivi per la mediana di Klopp.

I ‘Reds’ restano comunque sulle tracce del 22enne giocatore, sul quale tra l’altro si sono posate le attenzione di diverse big europee nelle ultime settimane come scrive il portale ’90min.com’. Sempre in Premier Thuram farebbe gola al Tottenham, mentre in Germania a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, per finire in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain. Concorrenza agguerrita quindi per la Juventus, che però al momento sarebbe la squadra che avrebbe mostrato il maggiore interesse per il francese in forza al Nizza (contratto fino al 2025). Inoltre la ‘Vecchia Signora’ potrebbe far leva su papà Lilian, che per cinque stagioni ha vestito la casacca bianconera e vedrebbe di buon occhio un eventuale approdo del figlio a Torino.