La verità su Tudor: “Richieste per rimuovere l’allenatore”

Tutta la verità su Igor Tudor: “Si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori. Non è normale”

Uno dei tecnici più ambiti tra quelli attualmente svincolati è Igor Tudor. Il croato ha fatto grandi cose con il Verona e con l’Olympique Marsiglia e anche come vice allenatore di Pirlo con la Juventus è stato apprezzato. Eppure, arrivano clamorose rivelazioni sulla rottura con la società.

Tudor è un tecnico osservato in maniera speciale e associato a tutti quei club che hanno dei dubbi riguardo alla propria panchina. Al momento il croato è in attesa della sfida giusta e del progetto che può renderlo centrale e metterlo nelle condizioni di fare il meglio. Anche perché, la rottura con l’Olympique Marsiglia è arrivata a causa di pesanti dissidi interni: ecco tutte le rivelazioni.

Longoria rivela: “Tudor si è trovato in un club in cui tutti erano contro di lui”

In una lunga intervista rilasciata a La Provence, Pablo Longoria ha parlato delle frizioni interne all’Olympique Marsiglia che hanno portato all’addio di Tudor: “Quello che ha sofferto Igor non lo augurerei al mio peggior nemico”.

Il noto dirigente ha rivelato: “Si è ritrovato in un club dove tutti erano contro di lui, dentro e fuori. Molte persone si sono organizzate per aumentare la tensione contro di lui”. Una serie di tensioni che avevano anche un fine: “La gente chiedeva il ritorno di Jorge Sampaoli, altri chiedevano di dare potere ai giocatori. Ci sono state richieste ai gruppi di tifosi per rimuovere l’allenatore”. Aggiungendo anche: “Sembrava che il pre-campionato fosse come la 37esima giornata di campionato, ci si doveva giocare la vita. Non è normale”. Insomma, grandi tensioni interne e una rottura che ha scottato parecchio Tudor e che ha portato all’addio a fine stagione.