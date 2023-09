La risolve Lukaku: esordio vincente della Roma in Europa League

La squadra di Josè Mourinho parte col piede giusto e inaugura il cammino europeo con una vittoria

La Roma si impone di misura in Moldavia. I giallorossi espugnano il campo dello Sheriff Tiraspol per 1-2 e conquistano i primi tre punti del girone grazie alla rete decisiva di Romelu Lukaku.

La formazione capitolina la sblocca allo scadere del primo tempo grazie alla punizione di Leandro Paredes, che si insacca in rete dopo la deviazione di Bryan Cristante. La Uefa per ora ha assegnato il gol all’argentino. Nel secondo tempo, al 57′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo la pareggiano i padroni di casa, con Tovar che da pochi passi trafigge Svilar. Ci pensa Romelu Lukaku dopo 8 minuti a riportare davanti i giallorossi, bucando il portiere dello Sheriff con un preciso mancino da dentro l’area.

Europa League: Sheriff-Roma 1-2: decisivo Lukaku, marcatori e classifica

Un successo importante per gli uomini di Josè Mourinho, in crescita dopo un avvio di stagione complicato con uno solo punto raccolto nelle prime tre partite, prima del rotondo 7-0 all’Empoli.

La Roma quindi ottiene i primi tre punti del suo cammino europeo e sale in testa al girone, a pari merito con lo Slavia Praga che si è imposto per 0-2 sul campo del Servette. Una vittoria in trasferta fondamentale per iniziare al meglio la nuova campagna europea. La prossima sfida sarà il 5 ottobre all’Olimpico contro il Servette.

Sheriff Tiraspol-Roma 1-2: 45’+4 Paredes, 57′ Tovar, 65′ Lukaku.

Classifica Girone G:

Slavia Praga 3, Roma 3, Sheriff Tiraspol 0, Servette 0