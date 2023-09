Europa League, la cronaca di Sheriff-Roma 1-2

Esordio nella fase a gironi dell’Europa League per la Roma di José Mourinho che affronta lo Sheriff Tiraspol

Dopo il roboante 7-0 ai danni dell’Empoli, che ha portato all’esonero di Paolo Zanetti e al ritorno di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dei toscani, per la Roma è tempo di esordio nella fase a gironi dell’Europa League.

I giallorossi di José Mourinho, tornano in campo in una competizione che li ha visti protagonisti nella scorsa stagione, arrivando fino alla fine poi persa, non senza polemiche contro il Siviglia di Mendilibar ai calci di rigore. Probabile turno di riposo per Paulo Dybala, con la coppia d’attacco tutta forza formata da Andrea Belotti e Romelu Lukaku. Mancherano anche gli infortunati Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling. Di contro, la squadra moldava allenata dall’italiano Roberto Bordin, ex giocatore di Atalanta e Napoli tra le altre, si presenta all’appuntamento dopo aver vinto il playoff di Europa League battendo Ki Klaksvik, club delle Far Oer. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Stadionul Sheriff’ di Tiraspol.

FORMAZIONI UFFICIALI SHERIFF TIRASPOL-ROMA

SHERIFF TIRASPOL (4-3-3): Koval; Tovar, Garananga, Kiki, Artunduaga; Zahouri, Ademo, Fernandes; Ankeye, Talal, Ngom. All. Bordin

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, Ndicka; Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Aouar; Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho

ARBITRO: Andris Treimanis (Lettonia)