Europa League, la cronaca di Atalanta-Rakow 2-0

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Rakow di Szwarga in tempo reale

L’Atalanta riceve il Rakow a Bergamo in una partita valida come gara di esordio del gruppo D di Europa League. Una sfida delicata in un girone che comprende anche Sporting CP e Sturm Graz che sarà diretta dall’arbitro israeliano Reinshreiber.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla sconfitta in Serie A contro la Fiorentina che li ha relegati al decimo posto in classifica, vogliono voltare subito pagina e centrare una vittoria per indirizzare in modo positivo il loro cammino europeo. Dall’altro i rossoblu di Dawid Szwarga, campioni di Polonia in carica e per la prima volta nella storia nella fase a gironi di una manifestazione Uefa, puntano al colpaccio per sfruttare il momento positivo che li ha visti vincere le ultime tre partite del campionato polacco. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, ma sarà visibile anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn e su Now. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Rakow

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Muriel. All. Gasperini

RAKOW (3-4-3): V. Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Sorescu, Papanikolau, Berggren, Plavsic; Kochergin, Zwolinski, Yeboah. All. Szwarga