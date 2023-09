Conference League, Genk-Fiorentina termina sul 2-2

È tempo di esordio anche per la Fiorentina nella fase a gironi della Conference League: avversario di giornata è il Genk

Dopo il 3-2 rifilato all’Atalanta nell’ultimo turno del campionato di Serie A, la Fiorentina fa il suo esordio nella fase a gironi della Conference League, dopo aver battuto nel playoff il Rapid Vienna.

I gigliati, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, riprovano l’assalto alla coppa dopo la sconfitta patita in finale lo scorso anno contro il West Ham. Nelle quattro partite disputate fino a questo momento, i viola hanno conquistato sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La squadra belga, allenata da Wouter Vrancken, arriva all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo del Royale Union SG che gli ha consentito di salire al quinto posto in classifica, in coabitazione con l’Anversa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Cegeka Arena’ di Genk.

Primo tempo chiuso in vantaggio dalla Fiorentina grazie alla incredibile doppietta di Ranieri, in una serata tutta da vivere per il difensore viola. Momentaneo il pareggio dell’attaccante svizzero Zaqiri.

FORMAZIONI UFFICIALI GENK-FIORENTINA

GENK (4-4-2): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannous, Galarza; Heynen, Oyen; Zequiri, Fodera. All. Vracken

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil. All. Italiano

ARBITRO: Stephanie Frappart (Francia)