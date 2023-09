Che fine ha fatto Antonio Conte? Il retroscena dietro l’esperienza al Tottenham

Conte è un mister che ha vinto molto in carriera, ma è fermo dalla scorsa primavera. Oggi è pronto per tornare in panchina

Di Lecce, classe 1969, Antonio Conte fa parte di quella categoria di allenatori che, per carisma e risultati ottenuti dalle squadre allenate, non passa di certo in secondo piano. Ex calciatore della Juventus e con un passato nella nazionale maggiore, dove ha raccolto un totale di venti presenze, il tecnico salentino ha iniziato il suo percorso in panchina dalla stagione 2005-2006, nel Siena con il ruolo di vice di De Canio.

In seguito le esperienze in più club non sono mancate, oltre alla guida della nazionale italiana di calcio tra il 2014 e il 2016. La scheda sintetica che segue, ricorderà qual è il recente passato del tecnico salentino, con quale squadra si è trovato ad avere problematiche insanabili e cosa bolle in pentola nel suo futuro. A breve Antonio Conte sarà di nuovo alla guida di una squadra?

Conte al Tottenham: come è andata?

In Inghilterra Antonio Conte aveva già allenato prima di firmare con il Tottenham nel 2021. Pur in un’esperienza nata con i migliori auspici, una cocente delusione vi fu al Chelsea, dove allenò per due stagioni – la 2016/2017 e la 2017/2018. Infatti dopo una prima stagione eccellente, in cui riuscì a conseguire anche una finale di FA Cup, oltre che il titolo della Premier – la seconda annata non si risolse positivamente. Un deludente quinto posto campionato, l’eliminazione agli ottavi di Champions e i rapporti incrinati con l’ambiziosa società londinese non resero possibile continuare l’avventura con i Blues.

Perciò pur con l’ottava FA Cup conquistata dal Chelsea nella stagione 2017/2018, la dirigenza optò per l’esonero nel luglio 2018.

Dopo l’Inter, ad inizio novembre di due anni fa subentrò a stagione in corso alla guida del Tottenham al posto di Nuno Espírito Santo. Qui Antonio Conte – dopo una prima stagione in cui arrivò quarto in classifica finale di Premier League – nella stagione 2022/2023 oltre a problemi personali, dovette confrontarsi con un ambiente non più bendisposto nei suoi confronti, a fronte di risultati deludenti sia in campo nazionale sia internazionale.

Ecco perché il tecnico non riuscì a condurre la squadra fino alla fine del campionato, con le parti che trovarono un accordo consensuale, per terminare un’esperienza che alla seconda stagione si era rivelata infruttuosa per il tecnico salentino. Ma in verità dietro l’esonero, come spiegava all’epoca Open, vi era anche una sorta di ‘ammutinamento’ dello spogliatoio, contrario ormai alla permanenza di Conte. Quest’ultimo infatti era ‘accusato’ dalla squadra di far fare allenamenti troppo pesanti prima delle partite di campionato.

Cosa fa oggi Antonio Conte?

Un tecnico carismatico e vincente come Conte non può che avere mercato anche dopo la non felice avventura al Tottenham. E’ fermo da alcuni mesi ma i rumors su un prossimo impegno non sono mancati negli ultimi tempi.

Per esempio alcuni giorni fa il sito Areanapoli.it ha suggerito l’ipotesi Conte come sostituto di Rudy Garcia che non ha avuto un avvio di campionato eccellente alla guida dei partenopei. Certamente un nome come il suo potrebbe fare bene all’ambiente partenopeo per ricaricarsi e avere ancora più fame di vittorie, ma è vero che si tratta di un affare quasi impossibile sia per l’ingaggio elevato del tecnico, sia per la volontà di De Laurentiis che – almeno per il momento – pare intenzionato a tenere il tecnico francese.

Alcuni anni fa, proprio Conte usò parole di elogio per definire la piazza napoletana e la squadra locale, affermando che il suo essere meridionale ben si abbina a questa realtà calcistica.

Recentemente un’altra voce ha animato il mercato dei mister. La suggestione degli ultimi giorni infatti vorrebbe Antonio Conte come sostituto di Stefano Pioli. L’ipotesi sta circolando sui social anche perché l’ultimo derby perso malamente dai rossoneri contro l’Inter (quinta sconfitta di seguito in una stracittadina per Pioli), ha ulteriormente creato scompiglio nella tifoseria milanista, che si aspetta un cambio di passo e un cambio di allenatore.

In particolare la presenza dell’Inter in cima alla classifica non piace ai fan rossoneri, che sul web non esitano a criticare la gestione Pioli e in gran numero auspicano l’arrivo del tecnico salentino. Sui social network sono in queste ore tantissimi i tweet, i meme e i post di milanisti che chiedono l’addio di Pioli dopo le ultime partite negative.

In rampa di lancio vi potrebbe essere proprio lo svincolato Conte, che è rimasto ai margini per questa stagione ma aspetta di tornare su una panchina che presenti un progetto solido e di lungo termine.