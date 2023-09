Milan-Verona, ha fatto crack: si è fatto male, tifosi disperati

Infortunio pesante per il giocatore che non ci sarà nella partita Milan Verona; una notizia non proprio positiva per i tifosi

Con l’inizio delle coppe europee, la stagione è ufficialmente iniziata. Tra le squadra impegnate in ambito internazionale troviamo il Milan; i rossoneri hanno iniziato il proprio girone di Champions League con un pareggio casalingo contro il Newcastle. Uno zero a zero che lascia l’amaro in bocca considerando le occasioni prodotte dai ragazzi di Pioli.

Per quanto riguarda il campionato, invece, Giroud e compagni devono rialzare la testa dopo la pesante sconfitta subita contro il derby per cinque a uno. Il calendario offre una partita, sulla carta, non complicata; sabato prossimo, alle quindici a San Siro, arriva il Verona. I ragazzi di Baroni hanno totalizzato sette punti nelle prime quattro partite di campionato e sono reduci dal pareggio per zero a zero contro il Bologna.

Il campionato del Verona, dunque, è iniziato in maniera sicuramente positiva e la squadra andrà a Milano consapevole delle difficoltà del match ma anche con la voglia di compiere una grande impresa. Uscire da San Siro con un risultato positivo non sarà per nulla semplice considerando anche l’infortunio che ha colpito il Verona con Baroni che dovrà fare a meno del suo giocatore.

Verona, Doig infortunato: non ci sarà contro il Milan

Fino a questo momento è stato sempre impiegato dal primo minuto e questo testimonia l’importanza di Doig all’interno del sistema di gioco del Verona. Nell’ultimo match di campionato, contro il Bologna, il giocatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca a dieci minuti dalla fine del primo tempo.

Doig deve fare i conti con problema alla caviglia destra e, proprio per questo, sarà indisponibile per il match di San Siro; assenza pesante dal momento che il 2002 ha dimostrato di poter essere fondamentale all’interno di un sistema di gioco, quello del Verona, dove gli esterni hanno un ruolo decisamente importante.