Che fine ha fatto Vincenzo Montella? Ecco cosa fa oggi l’ex ‘Aeroplanino’

Quali prospettive professionali per il tecnico Vincenzo Montella dopo le esperienze su panchine italiane e straniere? Ecco dove potrebbe andare.

Vincenzo Montella, originario di Pomigliano d’Arco e classe 1974, è stato un talentuoso attaccante che ha vestito maglie quali quelle della Roma e della Sampdoria, oltre che quella della nazionale italiana di calcio. Nel corso del tempo non ha interrotto il suo legame con il mondo del pallone, cui è sempre stato molto legato: infatti, dopo l’addio al calcio giocato, ha intrapreso dal 2009 la carriera in panchina, partendo dall’AS Roma – categoria giovanissimi, per poi allenare non pochi club, tra cui citiamo ad es. il Milan, la Fiorentina e la Sampdoria. Per Montella anche un’esperienza nel massimo campionato spagnolo, quando nella stagione 2017/2018 fu alla guida del Siviglia.

Oggi l’ex atleta che esultava con l’iconico ‘aeroplanino’ dopo ogni gol, fa parte della lista degli allenatori svincolati, ovvero quei tecnici senza squadra e alla ricerca di un nuovo club e nuovi stimoli. D’altronde un allenatore carismatico e ambizioso come lui, non li ha di certo persi.

Di seguito parleremo del percorso del mister Vincenzo Montella e, in particolare, ci soffermeremo sull’ultima squadra allenata e sulla panchina a cui recentemente è stato accostato, per una eventuale firma. I dettagli.

Montella in Turchia

La sua ultima esperienza in panchina è in Turchia, ma ancora prima fu visto alla Fiorentina, un club nel quale aveva già allenato in passato. Tra aprile e dicembre 2019 fu infatti di nuovo alla Viola, tuttavia questa volta i risultati non gli diedero ragione: soltanto 4 vittorie in totale che ne determinarono l’esonero e la successiva scelta di allenare l’Adana Demirspor – ma soltanto dopo quasi due anni d’inattività.

Qui alla prima stagione, la 2021/2022 della Super Lig ovvero il massimo campionato della Turchia, Vincenzo Montella ottenne un discreto nono posto in classifica finale. Andò meglio nella stagione seguente, perché nell’annata 2022/2023 conseguì il quarto posto finale in Super Lig.

L’avventura in terra straniera del campano si interruppe però nel giugno 2023: Montella infatti non rinnovò il suo contratto con l’Adana Demirspor, perché in attesa di un impegno di maggior prestigio. Alcuni mesi fa, all’indomani della separazione con il club, erano girate voci di un interessamento del Fenerbahce, ma ad oggi l’allenatore è Ismail Kartal. Quello al Fenerbahce fu quindi un accostamento che non si concretizzò in un nuovo contratto.

Cosa fa oggi Vincenzo Montella?

Attualmente Vincenzo Montella ha il suo spazio nella lista degli svincolati, quegli allenatori che essendo senza squadra, sono in cerca di una nuova occasione lavorativa. E’ vero che – dicevamo – alcuni mesi fa il tecnico di Pomigliano d’Arco fu accostato alla panchina di un club turco blasonato come il Fenerbahce, ma alla fine la scelta della dirigenza del club andò sul tecnico turco Kartal, che peraltro aveva già guidato il club in passato. Per lui un contratto di una stagione con opzione di prosecuzione legata al raggiungimento degli obiettivi.

Ma per il tecnico campano è proprio il caso di dire che si chiude una porta ma si apre un portone: negli ultimi giorni alcune fonti giornalistiche hanno parlato di un interessamento della Federcalcio turca nei confronti di Vincenzo Montella. Gli sarebbe stata offerta infatti la panchina della nazionale della Turchia, e a spingere in alto il suo nome vi sarebbero proprio i buoni risultati ottenuti nelle stagioni all’Adana Demirspor.

Montella in questi giorni starebbe riflettendo sull’opportunità di accettare l’incarico. Nel caso desse risposta positiva, prenderebbe il posto del tedesco Stefan Kuntz, che non è stato in grado di costituire un gruppo vincente. La risposta del campano è attesa a breve.