Atletico Madrid, Simeone e il ritorno alla Lazio: ecco cosa ha detto il Cholo

Dopo il pareggio incredibile subito negli ultimi secondi da Provedel, Diego Simeone parla in conferenza stampa e risponde così sul possibile ritorno

Diego Simeone esce dal ‘suo’ Olimpico con un pareggio, subito nei secondi finali addirittura dal portiere della Lazio Provedel. Una vera e propria beffa dopo più di un’ora in vantaggio sui biancocelesti da parte dell’Atletico Madrid.

“Qualcosa ci è andato contro, nel primo tempo abbiamo avuto più difficoltà, poi meglio nella ripresa anche grazie ai cambi ma non abbiamo chiuso la partita e la Lazio ha avuto l’apoteosi finale – dice il Cholo in conferenza stampa dopo il match -. La determinazone aiuta sempre, giocare ti dà sicurezza e opportunità per chiuderla. Abbiamo tenuto la palla soprattutto nel secondo tempo. La partita è stata buona, poi il portiere segna di testa e non puoi farci niente”. Oltre al punto, Simeone si porta via stasera anche il bell’abbraccio e lo striscione della Nord: “Importante è soprattutto cosa lasci quando passi nei posti, non solo come sportivo. Io sento molto affetto, ho passato tanto tempo qui e non me lo dimenticherò mai”. Poi ancora sul gol di Provedel: “La partita stava finendo, era l’ultima azione. Bello sicuramente era stare dalla loro parte per godersi questo momento”.

E in chiusura la risposta sul possibile ritorno alla Lazio come allenatore, di sicuro uno dei desideri dichiarati del Cholo: “Dico sempre che di dove sono stato ho grandi ricordi e senza dubbio mi piacerebbe quella sensazione da allenatore in questa società. Ma ora la Lazio ha un grandissimo allenatore come Sarri e noi stiamo facendo un lavoro bello e lungo nell’Atletico Madrid”.