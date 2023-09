Adesso l’Inter trema: Lautaro Martinez tra rinnovo e nuova avventura

L’Inter affronta la Real Sociedad per l’esordio in Champions League: a tenere banco è anche il futuro di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è pronto ancora una volta a trascinare l’Inter, stavolta sul palcoscenico della Champions League.

Riparte da San Sebastian il cammino europeo dei vicecampioni d’Europa, ospiti questa sera all’Anoeta della Real Sociedad. A guidare l’attacco di Simone Inzaghi in tandem Thuram ci sarà ovviamente Lautaro, capitano ormai in pianta stabile dei nerazzurri dopo il ritiro di Handanovic. Leader in campo ne fuori il ‘Toro’, che è partito fortissimo in questa stagione con già 5 reti realizzate nelle prime quattro giornate di campionato. Il campione del mondo argentino è rimasto a secco nel derby, ma ha comunque fatto la differenza anche senza andare a segno nel roboante 5-1 rifilato dall’undici di Inzaghi ai cugini del Milan.

Calciomercato Inter, Lautaro non chiude le porte all’addio

Insieme all’allenatore piacentino, alla viglia Lautaro Martinez è intervenuto in conferenza stampa e non poteva mancare il riferimento sul futuro e il rinnovo di contratto.

“Sono contentissimo di giocare e difendere questi colori. Sono tranquillissimo. Ci sarà tempo più avanti per parlarne. Leader a lungo? Non si sa mai nel mondo del calcio. Oggi posso dirvi, ripeto, che sono felicissimo di essere all’Inter ed esserne il capitano“. Ha sottolineato il centravanti interista, schietto e sincero a precisa domanda. Lautaro adesso si vede soltanto con la casacca nerazzurra, anche se il futuro nel calcio di oggi rimane sempre un’incognita. L’Inter si tiene stretto il suo cannoniere, ma un’offerta fuori mercato potrebbe cambiare le carte in tavola in vista della prossima estate. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa con l’entourage del giocatore non sarà semplice considerando che il suo agente – che la dirigenza ha incrociato lo scorso agosto in sede – chiederà un aumento rispetto ai 6,5 milioni di euro che percepisce attualmente e in linea con il nuovo status.

Non mancheranno le big europee pronte a sedurre il ‘Toro’ con assegni faraonici, senza dimenticare un nuovo e possibile assalto dall’Arabia Saudita. Ma per strapparlo all’Inter e fagli cambiare idea, visto il forte legame di Lautaro con la società e l’ambiente nerazzurro, servirà davvero una proposta irrinunciabile, che magari sfondi il muro dei 100 milioni di euro.