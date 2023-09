Tonali torna a Milano: San Siro riaccoglie il ‘suo’ guerriero

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle United, torna a San Siro, stavolta da avversario del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie sulla Champions League

Il Milan di Stefano Pioli affronta il Newcastle United di Eddie Howe in occasione della prima giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri, reduci dal tonfo nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, cercano riscatto e, per farlo, il tecnico parmigiano ha operato dei cambi di formazione: Pobega al posto di Reijnders e Chukwueze per Pulisic.

Due cambi potenzialmente molto importanti per il Milan che, dall’altra parte, si trova di fronte da avversario uno dei protagonisti dello scudetto del 2021/2022: Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000, che ha lasciato Milano nell’ultima estate di calciomercato, è già un idolo in quel del St. James’ Park ed è pronto a confermarsi anche in quella che è la sua partita, contro la squadra che ha sempre tifato e che ha portato, insieme ai suoi compagni, fino alla vittoria del tricolore.

Da idolo a grande rimpianto: il Milan ritrova Tonali

I tifosi del Milan hanno salutato con una certa tristezza Sandro Tonali all’inizio dell’ultima finestra estiva di calciomercato. L’offerta, praticamente irrinunciabile da parte del Newcastle, ha portato ad un trasferimento inevitabile dell’ex calciatore del Brescia che è tornato a calcare il prato di San Siro stavolta da avversario.

Tonali, per le modalità del saluto e per il suo legame con la tifoseria, di certo non ha avuto (tanti i cori e gli applausi per lui) il trattamento che verrà riservato per esempio a Gigio Donnarumma proprio in questo girone. Il guerriero del centrocampo, ora dei Magpies, resta infatti un idolo della tifoseria del Milan e, anche se il mercato è il mercato, un rimpianto per i cuori rossoneri del Diavolo.