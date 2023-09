Thuram brilla, Zanetti lo elogia: “Non era scontato”

Le parole dello storico capitano nerazzurro sul nuovo acquisto che sta brillando in questo avvio di stagione

Due gol, due assist e quattro grandi prestazioni. L’inizio di campionato di Marcus Thuram è stato piuttosto incoraggiante, convincendo definitivamente i tifosi dell’Inter dopo i dubbi sul calciomercato estivo.

L’attaccante francese, apparso in gran forma in questo avvio, si sta rivelando una delle armi più letali a disposizione di Simone Inzaghi. Il figlio dell’ex terzino della Juventus, Lilian Thuram, ha trovato continuità e gol, imponendosi sin da subito davanti nelle gerarchie rispetto a Marko Arnautovic. E anche Javier Zanetti sembra aver particolarmente apprezzato il biglietto da visita della punta dell’Inter. A ‘Planetwin365’ il vicepresidente nerazzurro ne ha parlato così: “Mi ha colpito molto, sta facendo un grande inizio di campionato. Non era scontato perchè era abituato a un altro tipo di torneo.”

Inter, Thuram ti fa dimenticare Lukaku

Se il caso Lukaku, che ha monopolizzato l’estate dei tifosi interisti e degli addetti ai lavori, aveva creato qualche dubbio sul buon operato della dirigenza dell’Inter, il campo sta spazzando via ogni dubbio.

La rifondazione dell’attacco nerazzurro, che ha salutato in estate Dzeko, diretto in Turchia, Correa, diretto in Francia, e Lukaku, sbarcato a Roma dopo mille peripezie, sta portando i frutti sperati. Attorno al nuovo capitano della squadra Lautaro Martinez sono stati scelti dei calciatori che stanno ripagando la fiducia degli uomini mercato del club. Marcus Thuram, arrivato da svincolato dopo il mancato rinnovo con il Borussia Monchengladbach, si è calato perfettamente nella nuova realtà nerazzurra, riattivando quell’intesa vincente con Lautaro che era tipica di Big Rom. Ora con questa nuova coppia i tifosi dell’Inter possono sognare.