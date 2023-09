Tegola Inter, salta la Champions e resta a Milano

Guaio Inter, infortunio e niente sfida in Champions League: il giocatore resta a Milano

Dopo l’en-plein in campionato con quattro vittorie in altrettante gare e reduce da un grande successo nel derby contro il Milan, l’Inter si prepara al suo esordio in Champions League.

I vice-campioni d’Europa sono attesi a San Sebastian dalla Real Sociedad, che nel fine settimana in Liga ha perso 2-1 in rimonta contro il Real Madrid. Per il club basco è un ritorno in Champions dopo dieci anni. Non mancherà quindi l’entusiasmo all’Anoeta, stadio particolarmente caldo, ma l’Inter vuole farsi trovare pronta. Inzaghi però dovrà fare a meno di uno dei nuovi volti che sono approdati a Milano quest’estate. Juan Cuadrado, infatti, non sarà della partita.

Inter, guaio Cuadrado: infortunio e niente Champions

Il colombiano, che nel derby si è accomodato in panchina, ha accusato infatti un’infiammazione al tendine e non sarà convocato per la trasferta basca.

Rimandato dunque l’esordio in Champions in maglia nerazzurra per il giocatore sudamericano. Appare scontata quindi a questo punto la presenza di Dumfries nell’undici titolare sulla corsia di destra, con Darmian che diventa la prima vera alternativa all’olandese. Il difensore italiano dovrebbe però partire tra i titolari nella difesa a tre, ma a gara in corso non si esclude a questo punto l’inserimento di Pavard, con Darmian che potrebbe poi essere dirottato sull’esterno.