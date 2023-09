‘Sentenza’ Di Canio: Immobile asfaltato, che attacco

La Lazio si trova in campo contro l’Atletico Madrid, intanto Paolo Di Canio si scaglia contro Immobile: l’attacco in diretta

“Non punto il dito contro di lui”: Paolo Di Canio parla così di Ciro Immobile anche se non manca di lanciare un vero e proprio attacco al bomber della Lazio.

Tutto si svolge negli studi di Sky prima dell’inizio di Lazio-Atletico Madrid. C’è da presentare la sfida contro la squadra di Simeone, ritorno in Champions dei biancocelesti grazie al secondo posto ottenuto lo scorso anno.

Un piazzamento arrivato, secondo Di Canio, grazie all’assenza proprio di Immobile. L’ex attaccante, noto tifoso della Lazio, non ha risparmiato una frecciata al bomber biancoceleste. “Da due anni la Lazio doveva comprare un attaccante alternativo a Immobile. Tutti si diventa vecchi. Non punto il dito contro di lui – continuato l’ex calciatore – ma la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda perché Immobile per 5-6 giorni è stato fuori e al suo posto c’è stato un calciatore più funzionale al gioco di Sarri”.

Lazio, Di Canio contro Immobile: “Serviva una punta importante”

Proprio per questo motivo, l’idea di Di Canio è che la Lazio avrebbe dovuto garantire a Sarri un attaccante di grande livello che togliesse centralità ad Immobile.

In particolare l’ex calciatore ha ricordato i “tanti infortuni e l’età che avanza” per Immobile ma anche “un sistema di gioco che non l’aiuta”. Per Di Canio è “difficile che questo calciatore possa rimanere così importante”. Ecco perché la sua idea è che “una punta importante andava presa, qualcosa di diverso da Castellanos che è un ragazzo”.