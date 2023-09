Ricordate questi juventini? Hanno vinto lo Scudetto del 2012: ecco che fine hanno fatto oggi

La Juventus, in Serie A, ha dominato per diversi anni con il primo scudetto vinto nella stagione 2011-2012 sotto la gestione Conte

Una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano (e non solo) è la Juventus; il club bianconero sta vivendo un momento non semplicissimo ma parliamo della squadra più titolata in Serie A. I bianconeri, in passato, hanno dominato il campionato per diversi anni dimostrando una forza clamorosa con le dirette concorrenti che non sono riuscite ad opporre nessun tipo di resistenza.

Il dominio della Juventus è iniziato nella stagione 2011/2012 sotto la gestione Antonio Conte capace di riportare i bianconeri sul tetto più alto d’Italia. Andiamo a vedere che fine hanno fatto alcuni giocatori protagonisti di quella stagione.

Gigi Buffon oggi: ecco cosa fa l’ex portiere bianconero

Tra i principali protagonisti dello scudetto vinto nella stagione 2011/2012 non possiamo non menzionare Gigi Buffon; l’estremo difensore bianconero, infatti, ha scritto pagine incredibili di storia calcistica con la maglia bianconera. Portiere completo, forte sia nelle uscite (alte e basse), tra i pali e dotato di una grande leadership che gli permetteva di essere ascoltato quando la sua squadra scendeva in campo.

Una vera e propria colonna della Juventus; un giocatore impossibile da dimenticare per i tifosi bianconeri e per tutti gli appassionati di calcio. Buffon, infatti, ha appeso i guantoni al chiodo; la sua ultima esperienza calcistica è stata a Parma in quello che è stato, a tutti gli effetti, un atto di romanticismo puro considerando come l’ormai ex portiere è diventato grande proprio nel club emiliano. Attualmente l’ex estremo difensore della Juventus è il capo delegazione della nazionale italiana con la speranza di raggiungere traguardi importanti con gli azzurri.

Che fine ha fatto Leonardo Bonucci? Una nuova inattesa avventura per il centrale

Passiamo, ora, alla difesa dove Bonucci è stato uno dei grandi protagonisti della Juventus campione d’Italia; giocatore abile sia in marcatura sia nell’impostazione del gioco. Avere uno come lui in campo significava avere un regista in difesa che abile nel far partire l’azione con qualità.

Nel corso degli anni, Bonucci è diventato sempre più leader all’interno della Juventus sia in campo sia a livello di spogliatoio. Giocatore in grado di trascinare la squadra con il suo agonismo e la sua voglia di vincere ogni partita di ogni competizione.

La storia di Bonucci in bianconero non si è conclusa nel migliore dei modi; il difensore, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, è stato messo fuori rosa prima di decidere di trasferirsi all’Union Berlino per una nuova avventura della sua carriera.

Andrea Barzagli oggi: ruolo diverso per l’ex centrale bianconero

Sempre a livello difensivo non possiamo non parlare di Andrea Barzagli; altro giocatore fondamentale per la Juventus e per una retroguardia capace di diventare una delle migliori a livello europeo. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la qualità di staccarsi dal reparto per offrire una soluzione in più nella fase di costruzione.

Barzagli è stato, senza ombra di dubbio, uno dei difensori più forti a livello italiano e capace di scrivere la storia della Juventus. Dopo la carriera calcistica, è iniziata una nuova vita per l’ex difensore centrale che ora è uno degli opinionisti di DAZN.

Giorgio Chiellini e la nuova vita: dove gioca oggi il difensore azzurro

Concludiamo con l’ultimo difensore di un reparto che è stato tra i migliori sia in Italia sia a livello europeo; parliamo di Giorgio Chiellini, uno dei più forti nel suo ruolo. Il classe 1984 è fortissimo in marcatura, nell’uno contro uno, quando ne ha la possibilità cerca l’anticipo, abile nel gioco aereo, ha delle letture difensive come pochi altri.

E’ stato uno dei difensori più forti della Juventus negli ultimi anni capace di diventare, con il tempo, leader indiscusso della squadra bianconera. Con lui in campo si aveva una solidità difficile da scalfire e, per gli attaccanti avversari, superarlo era molto complicato. Chiusa la carriera con la Juve, Chiellini è passato ai Los Angeles FC per una nuova avventura della sua vita calcistica.

Alessandro Del Piero che fine ha fatto: la nuova vita dell’ex numero dieci

Se parliamo di grande protagonisti della Juventus campione d’Italia nel 2012 non possiamo non citare Alessandro Del Piero. Lo storico capitano bianconero, e leggenda del club, ha avuto un ruolo determinante nella cavalcata verso la vittoria del campionato. Impossibile dimenticare, da questo punto di vista, il gol su punizione contro la Lazio; una vittoria decisivo per la conquista dello scudetto.

Una volta chiusa l’esperienza alla Juventus, Del Piero ha giocato prima al Sidney e poi al Delhi Dynamos. Ad oggi, invece, l’ex capitano della Juventus è tra gli opinionisti di Sky Sport.

Rosa Juventus campione d’Italia 2011/2012

Portieri: Buffon, Storari, Manninger

Difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli, Caceres, De Ceglie, Grosso, Lichtsteiner, Motta

Centrocampisti: Pirlo, Marchisio, Vidal, Padoin, Estigarribia, Giaccherini

Attaccanti: Elia, Pepe, Krasic, Del Piero, Borriello, Quagliarella, Matri