PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-NEWCASTLE 0- 0 | Muro Tomori, Chukwueze corre a vuoto

Pagelle e tabellino di Milan-Newcastle, sfida di San Siro, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League

Un Milan sfortunato non riesce a conquistare i tre punti contro il Newcastle. I rossoneri hanno creato tanto, dimostrando che il derby è già alle spalle, ma sbattono contro il muro inglese.

I peggiori in campo sono certamente Rafael Leão e Samuel Chukwueze.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Il portiere francese, mai impegnato, è costretto a lasciare il campo per infortunio. Dall’80’ Sportiello 6,5 – Si mette in mostra con una super parata nel finale che salva il risultato.

Calabria 6 – Partita attenta del capitano che non va mai in sofferenza con gli attaccanti del Newcastle. Va fuori dopo una protesta veemente che gli costa il giallo. Dal 45′ Florenzi 6,5 – Un secondo tempo di buon livello per l’ex Roma, che va molto sul fondo, sfornando buoni cross per gli attaccanti.

Thiaw 6,5 – Ottima prova quella del tedesco, che non sbaglia nulla dopo la gara disastrosa contro l’Inter.

Tomori 7 – Partita sontuosa del centrale inglese, che non commette alcun errore, annullando gli attaccanti inglesi. Southgate stasera avrà preso appunti.

Hernández 6,5 – Dopo un inizio con il freno a mano tirato, si accende con l’andare del match: lotta così fino alla fine, dimostrando di star bene fisicamente.

Loftus-Cheek 5,5 – Si posizione come falso trequartista, per dar fastidio a Bruno Guimarães. Riesce a limitarlo solo nei primi minuti. Poi fa fatica ha il pallone tra i piedi, con un paio di scelte sbagliate. Dal 75′ Musah 6,5 – Gioca sulla destra, riuscendo a creare superiorità numerica sulla fascia.

Krunić 5,5 – Buona copertura in fase difensiva per il bosniaco e poco altro. In fase di impostazione non sempre, infatti, riesce a far la cosa giusta, soprattutto nei primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa decide di giocare semplice, ma nel finale perde un pallone davvero velenoso, che mette in difficoltà il Milan.

Pobega 6,5 – E’ l’uomo più pericoloso del Milan nel corso del primo tempo. Mette in difficoltà il Newcastle con una botta da fuori e poi è sfortunato quando viene murato da due passi. Dal 60′ Reijnders 6 – Si presenta con una giocata personale con la quale va vicino al gol.

Chukwueze 5 – Non incide mai e appare spesso confusionario, correndo spesso a vuoto. Anche quando è messo nelle condizioni di puntare l’uomo non riesce a lasciare il segno. Dal 60′ Pulisic 6 – Un ottimo cross per la testa di Leao, poi ci prova fino alla fine, senza però trova il guizzo.

Giroud 5,5 – Dopo un buon primo tempo, in cui gioca tanto per la squadra, cala vistosamente nella ripresa, anche se a due minuti dalla fine ha una buona occasione, che spreca.

Leão 4,5 – Partita complicata per il portoghese che sbaglia tanto, con scelte spesso discutibile. Non riesce così a trovare la giocata decisiva, proprio quella sarebbe servita stasera dopo un’ottima prestazione dei rossoneri.

All. Pioli 6,5 – Il suo Milan dimostra di essersi buttato alle spalle il derby, con una prestazione di ottimo livello. La sua squadra, però, è sfortunata e sbatte contro il muro inglese.

NEWCASTLE

Pope 7 – Nel primo tempo para tutto quello che c’è da parare anche se lo stile non è dei migliori. Ripresa più serena, con qualche buona uscita sulle palle alte.

Trippier 6,5 – Il capitano dei Magpies tiene bene su Leao, risultando uno dei migliori dei suoi.

Schar 5,5 – Se il Newcastle oggi non esce sconfitto da San Siro non è certo per merito suo.

Botman 6,5 – Domina sulle palle alte e ci mette una pezza sugli errori dei compagni.

Burn 5,5 – Partita complicata per il terzino sinistro di Howe: il Milan attacca tanto dalle sue parti e lui non è sempre perfetto.

Tonali 5,5 – L’emozione l’avrà sentita senza alcun dubbio. Inizia bene, aggredendo i suoi ex compagni, come sa fare. Cala vistosamente nella ripresa. Dal 72′ Anderson s.v.

Guimarães 5,5 – Si vedono poco le sue qualità, anche perché è soprattutto il Milan ad avere il pallone.

Longstaff 6 – Dopo una partita al piccolo trotto, in cui va spesso in difficoltà, contro i centrocampisti del Diavolo, va vicinissimo al gol della vittoria, ma trova un super Sportiello.

Murphy 5,5 – Partita anonima dell’esterno di attacco di Howe che non riesce mai a mettere in difficoltà il Milan. Contrariamente ai suoi compagni di reparto, però, sarà ricordato per il salvataggio sulla linea sul tiro di Pobega. Dal 64′ Wilson s.v.

Isak 5 – Costretto a lottare spesso da solo tra le maglie rossonere, perde il confronto con i centrali rossoneri.

Gordon 4,5 – L’attacco del Newcastle stasera non riesce mai a rendersi pericoloso e lui è certamente tra i peggiori. Dal 64 Almiron s.v.

All. Howe 5 – Solo grazie ad un po’ di fortuna riesce a portare a casa un pareggio. Il primo tiro in porta arriva in pieno recupero. Davvero troppo poco.

TABELLINO MILAN-NEWCASTLE 0-0

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær; Adli, Musah, Pulisic, Reijnders; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Longstaff; Murphy, Isak, Gordon. A disp.: Harris, Karius; Dummett, Lascelles, Livramento, Targett; Almirón, Anderson, Barnes, Hall, Miley; Wilson. All.: Howe.

Arbitro: Josè Maria Sanchez (SPA).

GOL:

AMMONITI: 41′ Davide Calabria, 82′ Musah, 83′ Giroud, 89′ Krunic; 49′ Schar

ESPULSI: