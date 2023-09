Nuova indagine Uefa, cessioni irregolari: tre giocatori devono tornare

La Uefa pronta ad intervenire su alcune cessioni che potrebbe risultare irregolari: la sanzione può essere pesante

Parte oggi la fase a gironi della Champions League 2023/2024 e lo fa nel segno, immancabile, delle polemiche.

Il campo si prenderà la scena questa sera, con l’Italia che guarderà da vicino le sfide di Milan e Lazio, rispettivamente contro Newcastle e Atletico Madrid. Domani sarà la volta di Inter e Napoli, ma intanto c’è un nuovo scandalo che potrebbe coinvolgere anche la principale competizione europea per club o almeno una sua partecipante.

La notizia arriva dalla Francia e a lanciarla è ‘L’Equipe’, secondo cui la Uefa starebbe valutando con attenzione tre cessioni, fondamentali in ottica Fair Play Finanziario. Ad essere finito sotto la lente di ingrandimento, non certo per la prima volta, è il Paris Saint-Germain ed in particolare tre operazioni in uscita che hanno consentito ai conti della società parigina di rifiatare.

Le operazioni sotto i riflettori della Uefa sarebbero quelle che hanno portato Verratti, Draxler e Diallo in Qatar per una cifra intorno ai 80 milioni complessivi (45 per il trasferimento del centrocampista italiano e 35 per gli altri due).

Psg nel mirino della Uefa: salta la cessione di Verratti?

Stando al famoso quotidiano francese, la Uefa starebbe valutando se c’è qualche legame tra i club che hanno acquistato i tre calciatori (Al Arabi e Al Ahli) e la proprietà del Paris Saint-Germain.

Dovesse emergere questo legame, ecco che la sanzione per il Psg potrebbe essere pesantissima. Una possibilità è che in ottica FFP non vengano considerate le tre cessioni e quindi il loro ricavato, ma la Uefa potrebbe anche spingersi a congelare i trasferimenti dei tre calciatori in questione.

Un bel grattacapo per la società parigina che già è finita nel mirino degli organi giudicanti della Uefa per le sponsorizzazioni provenienti sempre dal Qatar. Un legame che ha fatto arrabbiare molto anche la Liga e il suo presidente Tebas che ha tuonato contro le ultime tre cessioni del Psg, ridando vita ad una rivalità che va avanti da anni.