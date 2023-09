Mega offerta per Tomori, il Milan ha scelto l’erede

Il Milan rischia di perdere Tomori nella prossima sessione estiva di mercato; il club rossonero sembra aver già individuato il sostituto

Nell’ultima giornata di campionato il Milan ha subito una sconfitta pesantissima nel derby milanese; un cinque a uno difficile da digerire e che ha messo a nudo la differenza, piuttosto netta, tra i rossoneri e i nerazzurri. Ora per i ragazzi di Stefano Pioli la necessità di rialzare la testa in modo da far passare il passo falso con l’Inter un semplice incidente di percorso.

Il campo, però, non è l’unico pensiero da parte del club rossonero; la società, infatti, deve pensare anche al mercato e il rischio è quello di perdere un giocatore fondamentale per il sistema di gioco del Milan. Stiamo parlando di Tomori; stando a quanto riportato da fichajes, infatti, il centrale è finito nelle mire del PSG che potrebbe avere una coppia tutta “italiana” dopo l’acquisto di Skriniar.

L’eventuale addio di Tomori sarebbe un problema non da poco per il Milan considerando l’importanza del difensore la cui assenza, nel derby contro l’Inter, si è fatta sentire e non poco. La società rossonera, però, sembra aver già individuato il sostituto a testimonianza di come si muove il club per quanto riguarda il discorso relativo al mercato.

Tomori può lasciare il Milan: per i rossoneri ecco Omobamidele

Il giocatore individuato per sostituire una possibile partenza di Tomori è Andrew Omobamidele; il classe 2002, dopo la buona stagione con la maglia del Norwich, è passato al Nottingham Forest. Parliamo di un difensore con ottime prospettive e, infatti, i rossoneri sembrano disposti a pagare fino a venticinque milioni di euro pur di averlo.

La prossima sessione estiva di mercato è ancora piuttosto lontana ma il Milan è già al lavoro per non farsi trovare impreparato di fronte alla possibile cessione di Tomori; è Omobamidele il giocatore individuato per rafforzare la difesa rossonera e continuare il progetto di un club che vuole continuare a crescere sotto tutti i punti di vista.