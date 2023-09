Ibrahimovic torna al Milan: che cosa sta succedendo

Ibrahimovic dalla visita a Milanello al possibile ritorno in rossonero: ecco la situazione in casa Milan. Come stanno le cose

La visita di Ibrahimovic a Milanello ha subito alimentato le voci riguardo ad un possibile ritorno dello svedese in rossonero.

Alla vigilia di Milan-Newcastle, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa: “Sappiamo quanto Ibra tenga a noi e quanto sia stato importante per il nostro percorso. Sono stato fortunato ad allenarlo. La sua presenza è sempre positiva, ha fatto piacere a me, alla dirigenza, ai compagni. Se mi farebbe piacere vederlo più spesso? Ci vedremo anche fuori a cena. Siamo amici, non sono più il suo allenatore”. L’ingombrante figura di Ibra, tuttavia, non ha ‘scavalcato’ quella di Pioli: “Ha parlato individualmente, non alla squadra. Con me ha chiesto informazioni sui nuovi e abbiamo parlato di cose nostre”. Ecco come stanno le cose sul possibile ritorno dell’ex attaccante.

Calciomercato Milan, ritorno Ibrahimovic: la situazione

Stefano Donati, al canale Twitch di TV Play, ha addirittura ipotizzato il ritorno di Ibra direttamente in panchina, al fianco di Abate: “Ibra allenatore? Può anche affiancare Abate. Non dico che Pioli sarà esonerato, ma se dovesse far male contro il Newcastle, diventerà un argomento di attualità”.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il ritorno dello svedese non è al momento in agenda in casa rossonera. Ibra tornerebbe volentieri a dare una mano al suo club e in passato si è parlato del ruolo di team manager (già affidato ad Alberto Marangon). Per il momento, dunque, resta solamente il fortissimo legame e il rapporto di affetto. In futuro si vedrà.