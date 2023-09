Giuntoli scatenato: cinque firme in arrivo e il nuovo Pogba

La Juventus brilla in questa primissima parte di campionato, gli occhi di Giuntoli sul mercato per sostituire Pogba: le mosse della dirigenza bianconera

La Juventus si gode il brillante inizio di campionato, con Vlahovic e Chiesa sugli scudi nell’attacco di Massimiliano Allegri.

I due attaccanti ex Fiorentina stanno trascinando la compagine bianconera e hanno decisamente un altro passo rispetto alla scorsa stagione. Due campioni ritrovati per Massimiliano Allegri, dopo i tanti rumors di mercato l’ultima estate che ne mettevano in pericolo la permanenza sotto la Mole. Alla fine la Juve ha tenuto i suoi gioielli e adesso pensa anche al rinnovo della coppia d’attacco. Giuntoli nelle prossime settimane incrocerà gli agenti di Vlahovic per allungare e spalmare il pesante ingaggio del serbo oltre il 2026, un anno in meno di contratto ha invece Chiesa che a Torino guadagna circa 5 milioni all’anno. La ‘Vecchia Signora’ non vuole farsi trovare impreparata la prossima estate, quando il numero 7 avrà un solo anno di contratto.

Calciomercato Juventus, tra rinnovi e il colpo a centrocampo: le mosse di Giuntoli

Sulla scia di Vlahovic e Chiesa, inoltre, Giuntoli e il braccio destro Manna hanno iniziato anche le negoziazioni con Gatti e Locatelli sempre per restare in tema rinnovi.

I due italiani rappresentano il presente ma anche il futuro della Juventus e presto dovrebbero mettere nero su bianco alla nuova firma con il club torinese. Così come Rabiot: top player e pupillo di Allegri, il francese ha aperto alla permanenza alla Continassa dopo il prolungamento ‘short’ dell’ultima estate. Il tecnico non vuole perderlo e con l’entourage presto del centrocampista presto si farà sul serio. Intanto la dirigenza bianconera pensa a un rinforzo in mediana a gennaio considerando il vuoto che presumibilmente lascerà Pogba. Da un francese a un altro, con la Juve che segue da vicino diversi connazionali del ‘Polpo’ per ringiovanire il reparto. Oltre a Kone e Diarra sul taccuino di Giuntoli – scrive ‘La Gazzetta dello Sport – sarebbe finito anche Fofana, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Monaco. In scadenza nel 2025, il gioiello dei monegaschi avrebbe una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro.