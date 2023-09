Champions League, Lazio-Atletico Madrid 1-1: Provedel acciuffa il pari nel finale

L’attesa è finita, la Lazio torna in Champions e sfiderà l’Atletico Madrid questa sera all’Olimpico: calciomercato.it seguirà l’evento in tempo reale

Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione culminata con il secondo posto in classifica, la Lazio ospita l’Atletico Madrid allo Stadio Olimpico nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Una sfida carica di aspettative, che arriva dopo la sconfitta subita in casa della Juve e che mette i biancocelesti di fronte al proprio passato, incarnato dalla figura di Diego Pablo Simeone. L’ex centrocampista laziale non avrà tuttavia troppo spazio per le emozioni, avendo ben altri pensieri in testa. Reduci dalla pesante sconfitta in casa del Valencia, i ‘colchoneros’ dovranno infatti fare a meno di De Paul, Depay, Lemar, Koke, Reinildo e Soyuncu nella sfida di stasera.

Maurizio Sarri, dal canto suo, può invece contare sulla rosa praticamente al completo, visto che nelle ultime ore è rientrato anche l’allarme Hysaj e vuole sfruttare il fattore casalingo per iniziare al meglio la nuova avventura europea. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dell’Olimpico.

Lazio-Atletico Madrid: probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma martedì 19 settembre alle 21, Lazio-Atletico Madrid verrà trasmessa su Canale 5 e su Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Matusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata. All. Simeone

CLASSIFICA GRUPPO E: Atletico Madrid, Celtic, Feyenoord e Lazio 0