Che fine hanno fatto i giocatori del Napoli campione d’Italia nel 2023?

Il Napoli, nella scorsa stagione, ha vinto lo scudetto; andiamo a vedere che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti di quel campionato

Nella scorsa stagione, dopo una lunghissima attesa, il Napoli è tornato a vincere lo scudetto; un campionato dominato dalla prima all’ultima giornata da parte di una squadra capace di creare un solco nettissimo con le dirette concorrenti. Tra i grandi artefici del successo è stato, senza ombra di dubbio, Spalletti. abile nel costruire una squadra in grado di fare la partita contro qualsiasi tipo di avversario.

Oltre al tecnico, però, non possiamo non citare i protagonisti in campo; sono diversi i giocatori che hanno trascinato la squadra verso un traguardo incredibile. Andiamo a vedere che fine hanno fatto alcuni dei giocatori del Napoli campione d’Italia; alcuni sono andati via mentre altri sono rimasti con la voglia di regalare altre soddisfazioni al popolo partenopeo.

Kim che fine ha fatto? Offerta impossibile da rifiutare

Arrivato al posto di Koulibaly, sul difensore centrale era presente dello scetticismo ma il giocatore è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità. Giocatore forte fisicamente, abile di testa e con una velocità che gli permetteva di affrontare gli avversari a campo aperto nell’uno contro uno.

Kim ci ha messo veramente poco ad entrare nel cuore dei tifosi partenopei e a diventare un leader del club partenopeo. Con lui in campo era molto difficile fare gol al Napoli perché il centrale riusciva a decidere quando alzare il baricentro e quando abbassarlo per andare a fare intensità all’interno della propria area di rigore. Nell’ultimo mercato estivo, il giocatore è passato al Bayern Monaco; una cessione importante dal punto di vista economico ma dolorosa a livello tecnico.

Lozano oggi: l’esterno offensivo è tornato “a casa”

Nel tridente del Napoli, insieme ai due titolari fissi Osimhen e Kvaratskhelia, si alternavano diversi giocatori tra cui Lozano; esterno offensivo molto abile nell’uno contro uno e che poteva decidere o di andare sul fondo per mettere palloni pericolosi in area di rigore o duettare con l’attaccante e andare alla conclusione.

Stagione sicuramente importante per il calciatore messicano che ha dato un contributo notevole alla causa partenopea; al termine della stagione, però, sono iniziate le voci di un possibile addio. La cessione si è concretizzata a fine mercato con Lozano ad essere tornato al PSV, club dal quale il Napoli lo aveva prelevato.

Osimhen e la permanenza a Napoli: grande colpo di mercato

Uno dei grandi colpi del Napoli nell’ultima sessione estiva di mercato è stato quello di tenere un giocatore come Osimhen. Il centravanti, nell’anno dello scudetto, è stato fondamentale per la vittoria dei partenopei. Giocatore cresciuto tantissimo da quando è arrivato in Italia, è diventato (piano piano) un leader della squadra.

Forte fisicamente, pericolosissimo nel gioco aereo e abile nell’attaccare la profondità; Osimhen, per la difesa avversaria, è un giocatore difficile da marcare e che obbliga gli altri ad un costante raddoppio perché nell’uno contro uno diventa complicatissimo da fermare. La sua presenza in campo è fondamentale all’interno della rosa partenopea.

Zielinski che fine ha fatto? Il grande rifiuto

Tra i grandi protagonisti dello scudetto partenopeo non possiamo non citare Zielinski, giocatore molto tecnico e abile nell’agire tra le linee. Il suo ruolo, nel terzetto del centrocampo partenopeo, è quello di mezzala.

All’interno di una partita di calcio, Zielinski ha un ruolo fondamentale perché è quel giocatore che può inserirsi alle spalle della difesa avversaria e in grado di creare difficoltà negli ultimi venticinque metri. Il classe 1994 può decidere di servire i propri compagni (mettendoli nelle migliori condizioni possibili) o anche calciare direttamente in porta.

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, Zielinski sembrava potersi trasferire in Arabia e raggiungere una serie di colleghi che hanno deciso di cambiare vita e iniziare una nuova avventura calcistica. Alla fine il centrocampista ha rinunciato al trasferimento restando al Napoli.

Kvaratskhelia oggi: una scelta importante

Chiudiamo con Kvaratskhelia, uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione. Arrivato, forse, tra qualche scetticismo, il giocatore ci ha messo pochissimo a conquistare il cuore dei tifosi giallorossi a suon di prestazioni, gol e assist.

Per gran parte della scorsa stagione, Kvaratskhelia è stato impossibile da fermare; le sue accelerazioni, i suoi uno contro uno e la capacità di creare la superiorità numerica saltando costantemente l’uomo hanno messo in seria difficoltà tutte le difesa avversarie. Le sue prestazioni non sono, ovviamente, passate inosservate ma il giocatore non si è mosso da Napoli considerando la sua importanza all’interno della rosa partenopea.

Rosa Napoli campione d’Italia 2022/2023

Portieri: Meret, Gollini, Marfella

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Jesus Juan, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano Gianluca, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin