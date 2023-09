Bologna, il regalo perfetto per Thiago Motta: arriva a gennaio

Il Bologna è al lavoro per regalare, nella sessione invernale di mercato, un rinforzo a Thiago Motta e aumentare il livello della squadra

Dopo la sconfitta con il Milan, alla prima giornata, il Bologna ha ottenuto cinque punti nelle successive tre partite; due pareggi, contro Juventus e Verona più la vittoria casalinga con il Cagliari.

Un rendimento positivo per una squadra che vuole vivere una stagione da protagonista. Parlare di obiettivi sembra essere piuttosto complicato ma la squadra ha le qualità per lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Conference League.

Il mercato ha portato via elementi importanti come Arnautovic passato all’Inter di Inzaghi ma sono arrivati anche giocatori in grado di alzare il livello della rosa rossoblù. Nonostante il calcio mercato sia ufficialmente chiuso, la società sta lavorando per regalare a Thiago Motta un rinforzo in vista di gennaio.

Scelta che testimonia come questa società voglia lavorare al meglio, anticipare la concorrenza e alzare, costantemente, il livello della squadra con giocatori che possano inserirsi perfettamente all’interno del sistema di gioco di Thiago Motta.

Bologna, piace Max Svensson: può arrivare nel mercato invernale

Il club rossoblù sta seguendo Max Svensson; parliamo del classe 1998, attaccante in forza al Willem II. La situazione contrattuale del giocatore vede l’esterno in scadenza il prossimo trenta giugno e questo potrebbe andare a favorire il Bologna dal punto di vista economico.

Parliamo di un giocatore che può essere impiegato sia come esterno offensivo sia come trequartista alle spalle della prima punta; una doppio possibilità tattica perfetta per il Bologna considerando come Thiago Motta giochi con il 4-2-3-1. Un modulo perfetto per Max Svensson e le sue qualità nell’uno contro uno.

Il giocatore, dunque, potrebbe sbarcare nel massimo campionato italiano nel corso del prossimo mercato invernale; con Max Svensson, il Bologna di Thiago Motta alzerebbe il livello qualitativo del reparto offensivo di una squadra che vuole essere protagonista nel corso della stagione.