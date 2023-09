Zanetti ora rischia grosso: corsa a tre per la panchina. Ultime CM.IT

Panchina a rischio per Paolo Zanetti, l’Empoli riflette sul possibile esonero: tre i nomi per la eventuale sostituzione

ORE 11.45 – Il tecnico Paolo Zanetti resta a rischio. C’è stata infatti una riunione tra il presidente Corsi e il ds Accardi per programmare il futuro della panchina azzurra, con l’allenamento spostato al pomeriggio. Tra i possibili sostituti sempre Nicolato e Andreazzoli; Corsi stima Nicola, ma al momento non risultano contatti.

ORE 10.00 – Lo scorso anno, con Paolo Zanetti alla guida, l’Empoli si è salvato brillantemente, segnalandosi anche per alcuni risultati di prestigio contro squadre di livello. La nuova annata si è aperta però sotto una stella decisamente diversa e che pare piuttosto infausta per i toscani, ancora a zero punti dopo quattro giornate e con una crisi conclamata già spalancata specialmente dalla sconfitta di ieri sera.

Il 7-0 incassato all’Olimpico contro la Roma è una vera e propria mazzata psicologica per una squadra che fatica a ritrovarsi. Zero punti, zero gol segnati, 12 incassati, sono i numeri di quello che finora è un autentico disastro. E inevitabilmente la posizione dell’allenatore finisce in discussione. Ai microfoni di ‘DAZN’, nel post partita, il ds Accardi ha annunciato riflessioni sulla posizione di Zanetti e non solo. Un momento di difficoltà evidente, che potrebbe anche portare all’esonero del tecnico e a un avvicendamento in panchina.

Empoli, aperto il casting per il dopo Zanetti: anche un ex Ct in corsa

Tre i nomi che potrebbero fare al caso degli azzurri nel caso di un addio dell’attuale allenatore. In particolare, si ipotizzano due possibili ritorni e il coinvolgimento di un ex Ct a livello di Nazionale.

Tra i papabili, Paolo Nicolato, che in estate ha concluso la sua lunga parabola in FIGC che lo ha portato ad allenare tutte le selezioni giovanili dalla Under 18 alla Under 21 dal 2016 fino all’Europeo di giugno. I possibili ‘cavalli di ritorno’ invece portano il nome di Aurelio Andreazzoli e di Marco Giampaolo. Entrambi hanno lasciato un ottimo ricordo in Toscana e a uno di loro potrebbe essere affidato il compito di risollevare una squadra in profonda crisi.