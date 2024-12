DIRETTA Serie A, Monza-Udinese: segui la cronaca LIVE

Si chiude la quindicesima giornata con la sfida tra brianzoli e bianconeri, Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale

Caratterizzato dal primato in classifica dell’Atalanta e dalla sconfitta casalinga del Napoli contro la Lazio, il quindicesimo turno di Serie A si chiude questa sera con Monza-Udinese. Una sfida che mette di fronte due squadre che non sanno più vincere e che hanno bisogno dei tre punti per smuovere un po’ la classifica. Con quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque giornate, i friulani non sono ancora coinvolti nella lotta salvezza solamente grazie all’ottimo avvio di campionato.

Sin qui mai messo veramente in discussione, Kosta Runjaić ha bisogno di tornare alla vittoria per consolidare una posizione che inizia a diventare un po’ scricchiolante. La sconfitta interna contro il Genoa, benché condizionata dall’espulsione nei primi minuti di Touré, ha lasciato più di qualche strascico polemico e ora i bianconeri cercando un riscatto immediato.

La squadra allenata da Alessando Nesta, dal canto suo, ha bisogno della sua seconda vittoria in campionato per uscire dalla zona retrocessione e raggiungere il Lecce al sedicesimo posto in classifica. Rispetto alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna, i brianzoli ritrovano Daniel Maldini, ma la novità più importante tra i convocati riguarda la presenza di Stefano Sensi, pronto a riassaporare la Serie A dopo la manciata di minuti disputata in coppa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Monza-Udinese

MONZA (4-3-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 34, Napoli 32, Fiorentina* e Inter*, Lazio 31, Juventus 27, Milan* e Bologna* 22, Empoli 19, Udinese* e Torino 17, Roma 16, Parma e Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona e Como 12, Monza* 10, Venezia 9.

*una partita in meno