UFFICIALE, ecco il primo esonero della stagione: già pronto il sostituto

Salta la prima panchina del campionato dopo l’ultima giornata, complice l’inizio stentato dopo un mercato importante: in arrivo l’erede

Periodo complicato per diversi allenatori in Italia, con una partenza di campionato che in diversi casi ha lasciato parecchie delusioni. In Serie A Lazio e Roma sono in ritardo in classifica, 3 punti in 4 partite per i biancocelesti e 4 per i giallorossi. Che però ieri si sono rilanciati con il roboante 7-0 all’Empoli, finalmente con una squadra che ha potuto contare su diversi nuovi acquisti molto pesanti. Decisamente peggio è messo lo stesso Empoli, con Accardi che ha ammesso le riflessioni su Zanetti.

Anche in Serie B ci sono senza dubbio diverse squadre importanti che stanno trovando non poche difficoltà. Stasera è in campo la Sampdoria, che probabilmente è la più grande delusione di questo inizio stagione con Pirlo. Insieme a lui pure lo Spezia e la Cremonese. E la prima panchina a saltare tra queste (e in generale la prima tra A e B) è proprio quella grigiorossa, con Davide Ballardini che in questi minuti è stato ufficialmente esonerato. Come riporta ‘Sky Sport’, il club retrocesso lo scorso anno ha già scelto anche il sostituto. Si tratta di Giovanni Stroppa, con cui l’accordo è ormai in dirittura d’arrivo. Ballardini paga un inizio decisamente a rilento da una sola vittoria in cinque partite, con tre pareggi e una sconfitta. Soprattutto in relazione al mercato estivo che ha visto l’arrivo di gente come Massimo Coda, Franco Vazquez e Michele Collocolo, oltre a Valentin Antov e altri.

Ufficiale: la Cremonese esonera Ballardini. Al suo posto Stroppa

Questo il comunicato ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona”. A questo punti si attende solo l’annuncio dell’arrivo di Stroppa, che torna quindi in panchina dopo l’esonero al Monza che aveva portato in Serie A.