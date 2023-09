Torna il Milan formato Champions: ecco la prima vera chance per Chukwueze

Samuel Chukwueze potrebbe partire dal primo minuto nella sfida a San Siro del Milan contro il Newcastle: le ultimissime notizie sulla Champions League che sta per cominciare

Il campionato ha ripreso a farci emozionare. La vittoria nel derby di Milano dell’Inter di Simone Inzaghi è stata senza dubbio la protagonista di questa quarta giornata di Serie A che fa da preludio all’inizio della fase a gironi di Champions League che vedrà domani sera il Milan di Stefano Pioli impegnato a San Siro contro il Newcastle.

I rossoneri, reduci dal 5-1 nel derby della Madonnina, devono per forza di cose riscattarsi contro i Magpies che arrivano in un buonissimo stato di forma al match che sancirà il ritorno della squadra inglese in Champions League. Fra gli osservati speciali ci sarà senza dubbio Sandro Tonali, centrocampista passato nell’ultima estate di calciomercato proprio dal Milan al Newcastle, ma occhio anche ad una possibile novità sulla fascia destra del Milan con Chukwueze che insidia Christian Pulisic per una maglia da titolare. Il giocatore nigeriano potrebbe infatti partire dal primo nella gara di Champions e sarebbe la prima volta per l’ex Villarreal con la casacca del Milan.

Pulisic un po’ affaticato e ora Chukwueze scalpita

Il derby di Milano ha visto un Christian Pulisic un po’ affaticato nel dover fronteggiare i rivali di fascia dell’Inter di Simone Inzaghi. Le fatiche con la nazionale degli USA devono aver provato abbastanza l’ex giocatore del Borussia Dortmund che è apparso decisamente spento in una delle sfide più delicate del campionato italiano di Serie A.

Una prestazione deludente che lascia spazio, in vista anche delle rotazioni, a Chukwueze pronto a dar battaglia contro i giocatori del Newcastle sulla fascia destra del Milan di Stefano Pioli, a caccia di una vittoria per allontanare i fantasmi riapparsi dopo il tonfo nel derby.