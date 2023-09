Stadio Rigamonti Ceppi del Lecco: storia, posti, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Tutte le informazioni utili per vedere una partita del Lecco nel suo stadio. Storia del Rigamonti Ceppi, prezzi biglietti e come arrivare.

I club piccoli compongono anch’essi la storia del calcio italiano, che è e resta ricca ed articolata, perché fatta non soltanto di squadre blasonate, ma anche di realtà minori che talvolta riescono ad imporsi anche in contesti importanti.

Tra i club minori che meritano una menzione c’è anche il Calcio Lecco 1912, meglio noto come Lecco, ovvero una società calcistica italiana con sede nella omonima città. Oggi la formazione compete in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano.

Fondato nel 1912, il Lecco rientra sicuramente tra i club con la storia più lunga in Italia e vista la militanza nella serie cadetta, non appare inopportuno parlare del suo stadio – il Rigamonti Ceppi. Di seguito una guida sintetica ma esaustiva su ciò che serve sapere sull’impianto: inaugurazione, posti a sedere, costo biglietti, come arrivare, parcheggi e non solo. Se sei un tifoso del Lecco e vieni da fuori città oppure se ha intenzione di seguire una partita della tua squadra del cuore, impegnata in trasferta contro il Lecco, prosegui nella lettura: troverai quanto ti sarà utile a orientarti per un viaggio proprio nella località lombarda.

Anno di inaugurazione stadio Rigamonti Ceppi di Lecco: perché si chiama così?

Lo stadio Mario Rigamonti Mario Ceppi (comunemente conosciuto come stadio Rigamonti Ceppi) è un edificio di ambito sportivo della città italiana di Lecco. Come tanti altri impianti calcistici italiani, la struttura fu inaugurata nel 1922 – all’epoca del boom del gioco del pallone in Italia. Lo stadio in verità è stato costruito su un anteriore campo da gioco, il “campo di via Cantarelli”.

Di proprietà del Comune di Lecco, lo stadio ha questo doppio nome in memoria di Mario Rigamonti, calciatore del Grande Torino (e in precedenza del Lecco) deceduto nella nota tragedia di Superga nel 1949, e di Mario Ceppi, il presidente più vincente nella storia del club dai caratteristici colori blu e celeste. Tanto che fu denominato il “Presidentissimo” negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, ovvero il periodo più florido del club.

Il citato nome permette peraltro di distinguerlo facilmente da un altro impianto di un club di calcio di Serie B, ovvero il Brescia, che gioca le partite interne in un altro stadio denominato ‘Rigamonti’.

Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, capienza e ammodernamento

Come indica il noto sito web Transfermarkt oggi l’impianto Rigamonti Ceppi ha 4.997

posti a sedere, di cui 2.900 al coperto. I posti hanno la particolarità di essere collocati su spalti tutti a ridosso del campo di gioco. Ma gli ultimi interventi sono stati destinati ad aumentare il numero di posti.

Lo stadio è costituito da una struttura a vocazione meramente calcistica: il tifoso che va a vedere la partita ha un contatto diretto con il terreno di gioco, senza il frapporsi delle piste di atletica. Ciò permette all’appassionato di calcio di essere ‘nel vivo’ dell’azione, in qualsiasi posto si trovi, all’interno di uno dei quattro settori in cui è diviso l’impianto Rigamonti Ceppi.

Le aree che compongono la struttura sono le seguenti: Tribuna (che ospita le postazioni per i giornalisti e i locali di servizio della struttura), Distinti (opposti alla Tribuna), Curva nord (il luogo che ospita di solito i gruppi della tifoseria organizzata lecchese) e Curva sud (lo spazio dedicato alle tifoserie ospiti che, di volta in volta, si recano in trasferta per seguire l’impegno della loro squadra contro il Lecco).

Gli interventi tra gli anni ’60 e gli anni ’80

I primi importanti interventi sulla struttura fanno riferimento all’estate del 1960, periodo in cui si registrò la promozione in Serie A della formazione bluceleste. All’epoca fu costruito l’impianto di illuminazione e accresciuta la sua capienza.

Non solo. Nel 1984 lo stadio ebbe una effettiva riduzione del numero dei posti, legata all’abbattimento della tribuna centrale, edificata con tubolari di alcuni decenni prima. Nel 1987 il nuovo intervento per riedificare la tribuna, ma ciò non rese lo stadio molto più capiente del passato. Anzi il numero totale di posti restò basso per il rispetto delle norme aggiornate, relative al pubblico negli stadi.

Gli interventi tra il 2018 e i tempi odierni

Nell’estate 2018, poi, il terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi del Lecco divenne in erba artificiale e, nell’estate successiva, nell’osservanza delle norme infrastrutturali della Serie C, i settori tribuna e distinti del Rigamonti-Ceppi furono tutti dotati di seggiolini individuali. Al contempo fu potenziato l’impianto di illuminazione e rivista la viabilità perimetrale.

Ma non solo. Nell’estate 2023 l’approdo in B del Lecco ha costretto ad ulteriori opere di adeguamento, peraltro oggetto di finanziamento diretto da parte delle casse del club bluceleste.

L’obiettivo capienza è pari a più di 5.500 posti (minimo regolamentare per la serie cadetta), con messa in ordine dei posti nelle curve, ristrutturazione degli spogliatoi, revisione delle aree di prefiltraggio del pubblico con tornelli mobili ed ulteriore rafforzamento dell’impianto d’illuminazione.

Lecco, stadio Rigamonti Ceppi: dove comprare i biglietti

Il sito web ufficiale del Lecco è molto preciso nel dare informazioni circa l’acquisto dei ticket per le gare al Rigamonti Ceppi. In particolare, il Calcio Lecco 1912 ha reso noto che i ticket per i match interni di campionato 2023/2024 si possono acquistare nelle seguenti modalità:

presso la segreteria dello stadio Rigamonti – Ceppi , via Don Giuseppe Pozzi 6 (Lecco), soltanto in questi giorni e orari: lunedì dalle 15 alle 18, da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 (soltanto quando la gara si svolge di domenica);

, via Don Giuseppe Pozzi 6 (Lecco), soltanto in questi giorni e orari: lunedì dalle 15 alle 18, da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 (soltanto quando la gara si svolge di domenica); anche nel giorno del match sarà possibile comprare i biglietti per le partite – presso le biglietterie dello stadio – a cominciare da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio, tranne che per il Settore Ospiti, ovvero la Curva Sud;

– a cominciare da un’ora e mezza prima del fischio d’inizio, tranne che per il Settore Ospiti, ovvero la Curva Sud; nel locale “Shamrock Irish Pub” , sito in via Giuseppe Parini 5 (Lecco), con questi orari di apertura: lun-ven dalle 17:30 all’una di notte; sabato e domenica dalle 12 all’una di notte;

, sito in via Giuseppe Parini 5 (Lecco), con questi orari di apertura: lun-ven dalle 17:30 all’una di notte; sabato e domenica dalle 12 all’una di notte; via web sul circuito “Etes.it”.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno acquistabili sempre e comunque in modalità online, e quando possibile, anche nei punti vendita ad hoc della città interessata.

Lecco, stadio Rigamonti Ceppi: quanto costano i biglietti?

I tifosi del Lecco, coloro che andranno a seguire la partita della propria squadra del cuore impegnata in trasferta e tutti gli appassionati di pallone che vogliono gustarsi un match di Serie B, debbono fare riferimento ai prezzi dei singoli biglietti, così come mostrati nel sito web ufficiale del Lecco.

Eccoli di seguito (compresi di diritto di prevendita):

Tribuna d’onore: 100 euro;

Tribuna Centrale: intero 45 euro, ridotto 35 euro;

Tribuna Laterale: intero 35 euro, ridotto 25 euro;

Distinti: intero 25 euro, ridotto 18 euro;

Curva Nord: intero 18 euro, ridotto 15 euro;

Settore Ospiti (Curva Sud): intero 18 euro, ridotto 15 euro.

La società del Lecco precisa altresì che fanno parte della categoria dei ridotti le persone over 65, le donne e i ragazzi tra i 6 e 18 anni (compresi). Ancora, si precisa che i bambini e le bambine sotto i 6 anni devono essere accompagnati/e da un maggiorenne, ma entrano gratis.

Nella pagina web relativa alle informazioni sui ticket delle singole partite, la società del Lecco consiglia caldamente ai tifosi di comprare in anticipo i tagliandi, per evitare di favorire code ed assembramenti nei pressi delle biglietterie nelle ore anteriori l’inizio del match.

Come arrivare allo stadio Rigamonti Ceppi?

Chi è del luogo e tifa Lecco molto probabilmente saprà già come raggiungere l’impianto del club. D’altronde si tratta di una struttura sita in una località tutto sommato piccola e servita regolarmente dai mezzi pubblici.

Gli altri, ovvero i tifosi del Lecco che vengono da fuori e coloro che seguiranno la loro squadra impegnata in trasferta, faranno bene a sapere in anticipo come fare ad arrivare al Rigamonti Ceppi nel più breve tempo. Vediamo più da vicino in base al mezzo utilizzato.

In automobile

Al fine di arrivare all’impianto di gioco, chi giunge da sud e si dirige a Lecco, deve anzitutto imboccare l’uscita autostradale Lecco Monza per entrare nella SS 36 del Lago di Como. Di seguito il tifoso automobilista dovrà mantenere la sinistra per proseguire sulla SS 36, servirsi dell’uscita Ultima verso Lecco e continuare poi verso via Giuseppe Pozzi. Seguendo il percorso, si arriverà facilmente a destinazione.

Chi invece proviene da nord, dovrà prendere la SP62 fino all’ingresso in città su Corso Matteotti. Dopo 650 metri alla rotonda sarà necessario servirsi della prima uscita verso vua Giuseppe Pozzi e qui sarà l’arrivo allo stadio Rigamonti-Ceppi.

In autobus

Ovviamente è possibile anche raggiungere lo stadio Rigamonti Ceppi con i mezzi pubblici e, per farlo, bisogna ricordare che esiste la fermata Lecco-Stadio, sita a 75 metri dalla struttura di gioco, che permette di raggiungere agevolmente il campo.

In treno

Chi arriva alla stazione ferroviaria di Lecco e dunque va a vedere la partita utilizzando il treno per spostarsi, potrà in alternativa prendere un taxi all’uscita della stazione oppure usare gli autobus locali. Il sito web LineeLecco offre tutte le informazioni di dettaglio su orari e tariffe, con anche la mappa delle linee, adatta magari a chi – oltre ad andare a vedere la partita – vuole anche fare un giro turistico della località durante il weeekend.

Dove parcheggiare

Chi arriva allo stadio in automobile, vorrà saperne di più circa i parcheggi e dove lasciare la propria vettura in vista della gara. Ebbene, in una città pianeggiante e di certo non caotica come Lecco le opportunità di parcheggio non mancano, anche se in caso di match di cartello è preferibile arrivare con un certo anticipo per non rischiare di trovarsi di fronte al ‘tutto esaurito’.

Un’ottima soluzione è anzitutto il parcheggio Stadio – Circolo della Scherma, che si trova nelle immediate vicinanze dell’impianto Rigamonti Ceppi, ma in alternativa – a poca distanza – c’è il parcheggio del centro commerciale Meridiana. Più distanti invece il parcheggio di Via De Gasperi e del Santuario. Prima della gara sarà opportuno comunque informarsi sulle eventuali restrizioni o divieti in tema di viabilità, applicate per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Dove dormire

Chi intende pernottare perché ha intenzione di restare più di un giorno nella località, deve sapere che le alternative per prenotare una camera e dormire in albergo nei pressi del Rigamonti Ceppi, sono diverse. Questo perché la struttura è situata nel cuore di una località che, essendo nella zona dei laghi lombardi, non può che avere anche una vocazione turistica.

Tra le soluzioni disponibili abbiamo ad esempio Villa del Cigno o il Lecco Hostel, come pure l’hotel Resort & Spa Miramonti e Best Western Hotel Nuovo e l’Hotel Motel Nautilus. I prezzi per il pernottamento non sono esigui, tenuto anche conto del fatto che Lecco è una località turistica, ma detti alberghi offrono tutti gli optional per una breve gita di qualità.

Non mancano comunque i B&B per chi vuole risparmiare qualcosa nella trasferta, per vedere il Lecco al Rigamonti Ceppi o la propria squadra impegnata contro il club lombardo. Tra questi ultimi abbiamo MyRoom, Montebello, Grandi Cime Guest House, Il Lago Dipinto e Gi & Gi. Sono tutte attività accomunate dal fatto che distano non più di 5 – 10 minuti a piedi dall’impianto e, dunque, sono comodissime per il pernottamento e il successivo ingresso allo stadio per la partita domenicale o nel giorno ed ora previsti.

Prima di scegliere dove pernottare, si raccomanda in ogni caso di controllare su internet le recensioni sulle varie attività per farsi un’idea più dettagliata dei servizi offerti, come pure di verificare eventuali aggiornamenti dei costi – facendo riferimento ai siti web dell’attività oppure contattandole direttamente in via telefonica.