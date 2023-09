Messaggio a Pioli che adesso trema: “Situazione pesante”

Riflessioni in corso in casa Milan dopo la brutta sconfitta nel derby contro l’Inter, Pioli finisce nel mirino: messaggio al tecnico

Sperava in un derby molto diverso il Milan, sabato pomeriggio. L’ottimo inizio di campionato autorizzava all’ottimismo. Invece, non solo i rossoneri hanno incassato il quinto ko di fila nella stracittadina, ma hanno anche portato a casa una sconfitta dalle proporzioni pesanti, numeriche e di gioco.

Il 5-1 ha sancito la netta superiorità dell’Inter e ha aperto a degli interrogativi necessari e importanti sulla gestione della squadra. Inevitabilmente finisce sul banco degli imputati Stefano Pioli, che ancora una volta non ha trovato le contromisure al gioco di Inzaghi e anzi gli si è praticamente consegnato. La squadra ha palesato delle grosse difficoltà, al netto del suo potenziale.

Ieri, la dirigenza del club si è presentata a Milanello per parlare con la squadra. Niente drammi e toni pacati, come spiegato dal ‘Corriere della Sera’, nessun processo e fiducia confermata a Pioli, che però è chiamato a una reazione immediata. La gara di domani sera con il Newcastle potrebbe essere già uno snodo importante per la stagione europea e soprattutto un banco di prova subito di livello per testare la reazione.

“Pioli è nervoso e in difficoltà”, la bordata sul tecnico

Da capire anche che correttivi apporterà Pioli, dopo l’imbarcata di sabato. Una situazione non facile da gestire in questo momento per l’allenatore, come spiega Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’.

L’ex attaccante si è espresso in questi termini, inchiodando il tecnico milanista alle sue responsabilità, incluso il suo comportamento davanti alle telecamere: “E’ pesante dover ammettere la netta superiorità di un avversario dopo una sconfitta del genere, il nervosismo per un allenatore si sente e si cercano giustificazioni che non esistono – ha affermato – Ora il fattore derby inizia a pesare e si sta creando una situazione consolidata, per il momento l’Inter è più forte, c’è poco da fare. Pioli è in difficoltà, è evidente. Ha fatto cose senza significato, mettere i terzini a metà campo in una situazione del genere è stato un suicidio, contro un avversario dalla simile prestanza fisica”.