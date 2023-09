Marassi ancora stregato per la Samp, ora Pirlo inizia a scricchiolare

Ancora una sconfitta per la Sampdoria di Andrea Pirlo ed ora il tecnico ex Juventus inizia a sentir scricchiolare la sua panchina

Ancora una sconfitta, la terza in cinque partite, tutte maturate a Marassi. Fatica ad ingranare la Sampdoria di Andrea Pirlo che veleggia nelle ultime posizioni di classifica con solo due punti, considerata anche la penalizzazione.

Dopo la vittoria all’esordio, i blucerchiati non hanno più assaporato il gusto dei tre punti: tre sconfitte (tutte casalinghe) e un solo pareggio (in casa della Cremonese). Un rendimento non certo in linea con le aspettative di un club che vuole risalire immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno e il cambio di proprietà.

Per questo, in panchina è stato scelto Pirlo reduce dall’avventura in Turchia dopo l’esperienza alla guida della Juventus. L’ex bianconero però, al momento, non ha trovato la giusta quadra e i risultati aprono interrogativi importanti sul suo conto.

Calciomercato Sampdoria, inizio difficile per Pirlo

Un inizio quindi difficile per Pirlo che senza un cambio di rotta immediato potrebbe pagare le conseguenze dei risultati deludenti.

Ricordiamo che l’ex Juventus è legato alla Sampdoria da un contratto di due anni più opzione per un’altra stagione. Per onorarlo però i blucerchiati devono iniziare a vincere.