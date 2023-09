Inter, Marotta ringrazia il Psg: che affare

L’Inter vola e sorride anche sul calciomercato: Marotta dice ‘grazie’ al Psg per una mossa che ha cambiato gli scenari nerazzurri

E’ una Inter cinque stelle, quella uscita dal derby con ulteriori consapevolezze in questo suo grande inizio di stagione. I nerazzurri hanno strapazzato il Milan con una ‘manita’ destinata a fare epoca e si candidano di prepotenza allo scudetto e anche a un grande percorso europeo.

La squadra di Simone Inzaghi gira a mille, il tecnico pare aver trovato subito l’alchimia per quanto concerne il nuovo gruppo, nonostante i tanti cambiamenti rispetto allo scorso anno. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, le mosse di Marotta sono riuscite a mettere a disposizione del tecnico una squadra competitiva, che può ambire davvero a grandi traguardi. Mosse di mercato della dirigenza nerazzurra promosse, l’ad può sorridere anche per un altro motivo ‘ringraziando’ il Psg.

L’Inter si gode super Thuram: il retroscena sul Psg

La nota più lieta tra i ‘nuovi’ per l’Inter riguarda certamente Marcus Thuram, apparso da subito in possesso di grandi mezzi fisici e tecnici e nel derby semplicemente devastante, con un gol da cineteca oltre che con una serie di accelerazioni impressionanti che hanno sconquassato la difesa del Milan.

Thuram era da tempo un pallino dell’Inter, che lo ha portato a casa a parametro zero. Ma l’attaccante francese era anche nel mirino del Psg, che avrebbe potuto accaparrarselo. Secondo gli spagnoli di ‘Relevo’, decisiva sarebbe stata la scelta dei parigini per la panchina. Thuram avrebbe detto sì ai campioni di Francia nel caso in cui il nuovo allenatore fosse stato Julian Nagelsmann. Invece, il Psg ha deciso di puntare su Luis Enrique, influendo così sulla scelta definitiva dell’attaccante ex Borussia Monchengladbach.