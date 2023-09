GarciaOUT: l’hashtag é virale, chi potrebbe essere il sostituto? Un nome fa sognare

Sui social impazza l’hashtag #GarciaOUT dopo il deludente pareggio con il Genoa: chi potrebbe essere il sostituto? I nomi in lizza.

Il deludente pareggio in trasferta contro il Genoa a Marassi non è stato di certo gradito ai tifosi del Napoli che, sui social, hanno reso virale l’hashtag #GarciaOUT. Un segnale inequivocabile del fatto che, tra i tifosi, la fiducia nei confronti del tecnico francese è ai minimi storici.

Dopo due vittorie contro Frosinone e Sassuolo, infatti, il pesante ko contro la Lazio in casa ed il pareggio di Marassi ha portato malcontento all’interno della piazza, che già, almeno in parte, chiede l’esonero dell’allenatore.

Al momento, tuttavia, da Aurelio De Laurentiis ed i piani alti non sono arrivati voci in tal senso, con la permanenza dell’ex allenatore della Roma che è confermata, tuttavia in molti si chiedono quali siano i suoi possibili sostituti: ecco tutti gli allenatori, al momento senza squadra, che potrebbero prendere il suo posto. Un nome su tutti, siamo sicuri, farebbe senz’altro tanto scalpore all’interno del panorama della Serie A.

Napoli, Garcia in bilico? Gli allenatori senza contratto

Tra i nomi eccellenti degli allenatori al momento in attesa di collocamento, ce n’è uno che stuzzica più di tutti l’appetito dei tifosi: stiamo infatti parlando di Antonio Conte. Per lui, dopo Juventus ed Inter, sarebbe un clamoroso ritorno in Serie A, anche se al momento non c’è assolutamente nulla di concreto in tal senso.

Un altro nome di caratura internazionale è quello che porta a Zinedide Zidane, il quale è stato ‘sorpassato’ proprio dal tecnico barese nelle gerarchie per un’altra panchina di Serie A.

Scalderebbero sicuramente meno il cuore dei tifosi altri nomi di caratura internazionale: stiamo infatti parlando dei vari Lampard, Negelsmann, Galtier e Low, i quali sono ancora oggi senza contratto.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane, tuttavia al momento tutti questi profili sono e rimangono un sogno, dal momento che Rudi Garcia è stabilmente l’allenatore del Napoli. Se i risultati continueranno ad essere negativi, però, qualcosa potrebbe muoversi.