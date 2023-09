Conte sorpassa Zidane: è il prescelto per la panchina

Sorpasso di Antonio Conte a Zinedine Zidane per la panchina, il pugliese è davanti nelle preferenze: occhio al ribaltone in Serie A

Sono due allenatori tra i più vincenti degli ultimi anni, ma in questo momento sono entrambi fermi da un po’, in attesa. Compagni di squadra da giocatori ai tempi della Juventus, ora tecnici affermati che possono tornare più che utili in caso di bisogno per grandi squadre che debbano rivolgersi a loro per il cambio di guida tecnica o per avviare un progetto vincente. Antonio Conte e Zinedine Zidane sono di certo tecnici molto ambiti e preparati.

Situazioni piuttosto diverse dietro i rispettivi periodi di stop. Conte ha concluso, la scorsa primavera, in malo modo l’avventura con il Tottenham, vuole tornare di certo ad allenare ma cerca anche una panchina in Italia per stare più vicino alla sua famiglia. Zidane è fermo da due anni e cullava il sogno di sedere sulla panchina della Francia, dopo la conclusione del suo secondo ciclo al Real Madrid. Intanto, è in attesa di una posizione ideale per quelle che sono le sue ambizioni. La Serie A nel destino di entrambi? Forse, con un testa a testa che potrebbe anche prendere corpo.

Conte meglio di Zidane, la panchina in Serie A che aspetta il pugliese

C’è in questo momento una panchina in particolare nel nostro campionato che sembra traballante. Ed è quella di Stefano Pioli, finito nella bufera delle polemiche dopo il clamoroso ko contro l’Inter nel derby.

Un 5-1 che apre riflessioni serie sulla posizione del tecnico del Milan. Abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it su Twitter cosa dovrebbero fare i rossoneri. Conte è stato individuato come sostituto ideale, votato dal 34,9% dei partecipanti al sondaggio. Una conferma di Pioli ha raccolto il 28,6% dei voti, più indietro sia le candidature di Spalletti (a posteriori) con il 19% delle preferenze, che Zidane con il 17%.