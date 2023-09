Donnarumma alla Juventus, spunta anche la data del ritorno in Serie A

Nonostante le critiche ricevute negli ultimi impegni in Nazionale, il portiere potrebbe tornare in Italia

E’ stato un mese sicuramente tanto tormentato sino a questo momento per Gigio Donnarumma. L’estremo difensore del Paris Saint Germain, dopo aver incassato le critiche della stampa italiana per la prestazione contro la Macedonia del Nord, ha dovuto sopportare per 90′ i fischi dei suoi ex tifosi rossoneri nell’ultima gara della Nazionale Italiana giocata a San Siro.

Uno scenario che non è poi migliorato al ritorno in Francia. Sin dal suo arrivo, infatti, Donnarumma non ha ricevuto un’accoglienza degna del suo talento, finendo spesso per essere messo in discussione. I tre gol subiti nell’ultima sconfitta in campionato del Paris Saint Germain, inoltre, non l’hanno certo aiutato, così come il dualismo che si è ripresentato quest’anno all’interno dell’organico con il compagno/rivale Keylor Navas.

Il portiere costaricano spinge infatti per avere maggiore minutaggio e potrebbe presto convincere Luis Enrique grazie alla riconosciuta abilità nel gioco coi piedi. Caratteristica, questa, sulla quale il tecnico spagnolo insiste non poco per il tipo di gioco adottato dalle sue formazioni e che potrebbe penalizzare alla lunga la posizione di Donnarumma. Ad oggi, a prescindere dalla critiche, il numero uno della Nazionale Italiana continua comunque ad essere il titolare del Psg.

Calciomercato Juve, offerta per Donnarumma e tradimento al Milan

Sin dal mancato rinnovo con il Milan e il passaggio in Francia, si vocifera su un interesse molto forte da parte della Juventus nei confronti di Gigio Donnarumma.

Un flirt che potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi, considerata l’esigenza del club bianconero di ricercare sul mercato un erede di Wojcech Szczesny. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il portiere italiano – che non viene sicuramente considerato come un incedibile dalla società parigina – potrebbe ricevere un’offerta da parte dei bianconeri per il trasferimento a titolo definitivo.

La Juve vorrebbe ricostruire uno zoccolo duro di italiani all’interno dell’organico e potrebbe ripartire proprio da Donnarumma come leader del nuovo corso. In attesa di formulare proposte ufficiali al Paris Saint-Germain, l’obiettivo dei bianconeri è quello di cominciare al più presto a lavorare sull’ingaggio dell’ex Milan per il mercato della prossima estate.