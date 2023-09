DIRETTA Serie A, Salernitana-Torino: formazioni UFFICIALI LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Paulo Sousa e il Torino di Juric in tempo reale

La Salernitana ospita il Torino a Salerno nel primo posticipo del lunedì valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tutta granata tra due squadre in cerca della fiammata per accendere la stagione che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

I campani di Paulo Sousa, che vengono dalla sconfitta esterna contro il Lecce prima della sosta per le Nazionali, sono alla ricerca della prima vittoria del loro campionato per uscire subito dalla zona retrocessione. I piemontesi di Ivan Juric, reduci invece dal successo nei minuti finali contro il Genoa, vanno a caccia di altri tre punti che permetterebbero loro di agganciare il Napoli campione d’Italia uscente in zona coppe europee. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì in parità con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Sanabria e di Vilhena. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Arechi’ tra Salernitana e Torino live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Torino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Cabral, Candreva; Botheim. All. Paulo Sousa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 12; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Napoli, Frosinone e Fiorentina 7; Atalanta e Verona* 6; Genoa, Monza, Roma, Torino* e Bologna* 4; Lazio, Udinese e Sassuolo 3; Salernitana* e Cagliari 2; Empoli 0.

*una partita in meno