Che fine hanno fatto i giocatori della Roma campione d’Italia nel 2001?

La Roma ha vinto l’ultimo scudetto nel 2001; andiamo a vedere che fine hanno fatto i giocatori della rosa campione d’Italia

Una delle squadre più importanti della Serie A è, senza ombra di dubbio, la Roma; i giallorossi, negli ultimi anni, stanno faticando ad essere protagonisti ai vertici del campionato italiano mentre il percorso nelle coppe regala diverse soddisfazioni ai propri tifosi.

La proprietà giallorossa ha come obiettivo quello di riportare lo scudetto nella capitale; missione non semplice per tanti motivi tra cui la concorrenza, all’interno del massimo campionato italiano, delle due milanesi, della Juventus e del Napoli.

La Roma ha vinto, come ultimo trofeo in generale, la Conference League in finale contro il Feyenoord; per quanto concerne lo scudetto, invece, dobbiamo risalire al 2000/2001; una stagione, tutt’ora, indimenticabile per tutto il popolo giallorosso.

Gabriel Omar Batistuta, che fine ha fatto oggi: la passione per altri due sport

Uno dei grandi protagonisti della Roma campione d’Italia è stato, senza alcun dubbio, Batistuta; l’attaccante argentino, arrivato dalla Fiorentina per 70 miliardi di vecchie lire, ha saputo conquistare fin da subito il cuore dei tifosi giallorosso.

Il Re Leone, così veniva soprannominato il centravanti della Roma di Capello, realizzò gol importantissimi come quello alla sua ex Fiorentina o la doppietta in casa del Parma che permise alla squadra capitolina di ribaltare l’iniziale svantaggio. Giocatore con una potenza di tiro incredibile ha, scritto una pagine indimenticabile della storia giallorossa.

Ad oggi, l’ex centravanti argentino non ha visto ancora spiccare la sua carriera da allenatore ma è sempre appassionato di sport, in particolare di gol e tennis

Vincenzo Montella, da attaccante a tecnico: la nuova vita dell’ex centravanti giallorosso

Altro protagonista indiscusso dell’ultimo scudetto vinto dalla Roma; Vincenzo Montella, nonostante non partisse sempre titolare, riuscì a mettere la sua firma in situazioni decisamente delicate.

Ricordiamo, da questo punto di vista, il pallonetto al Milan che valse l’uno a uno ma soprattutto il pareggio contro la Juventus in un match decisivo per lo scudetto. L’apporto dato da Montella in questa stagione è stato fondamentale; avere un giocatore come lui in grado di entrare dalla panchina e cambiare l’esito del match testimonia la forza della Roma in quel campionato.

Le strade tra Montella e la Roma si sono incontrate anche successivamente con l’ex attaccante a sedersi, da allenatore, sulla panchina dei giallorossi. Diverse esperienze da tecnico come, ad esempio, quella al Milan fino ad arrivare all’Adana Demirspor; attualmente è alla ricerca di una nuova avventura.

Francesco Totti: che fine ha fatto il capitano dello Scudetto?

E’ chiaro che non possiamo non citare Francesco Totti; la storica leggenda della Roma, capitano dei giallorossi, ha trascinato la squadra verso la conquista dello scudetto. Anche per lui diversi i gol messi a segno in quella stagione ma, per tutti i tifosi del club capitolino, è impossibile dimenticare la rete realizzata al Parma nella partita che ha consegnato il titolo di campioni d’Italia alla Roma.

Non solo capitano dello storico scudetto; Totti è, come detto, una leggenda della Roma, uno di quei calciatori che ha legato la sua carriera ad una sola maglia. Dopo la carriera da giocatore ha fondato la sua società di consulenza per giocatori

Walter Samuel oggi: ecco la nuova vita dell’ex difensore giallorosso

Abbiamo menzionato Batistuta, Montella e Totti; altro grande protagonista della Roma campione d’Italia è stato Walter Samuel. Arrivato dal Boca Juniors, l’ex centrale ci ha impiegato poco tempo a conquistare il cuore dei tifosi giallorossi.

Le sue qualità difensive, l’abilità nell’uno contro uno, nell’anticipo e nel gioco aereo lo hanno reso uno dei migliori centrali che ci siano stati a livello calcistico. Samuel è stata una delle colonne portanti della Roma campione d’Italia.

Walter Samuel ha avuto diverse esperienze calcistiche importanti; attualmente è nello staff dell’Argentina e svolge il ruolo di collaboratore tecnico di Scaloni.

Marco Delvecchio: che fine ha fatto Super Marco

Non possiamo non citare Marco Delvecchio, attaccante che ha fatto sognare i tifosi giallorossi soprattutto nei derby; Super Marco, infatti, aveva nella Lazio una delle squadre preferite a cui segnare.

Il suo contributo all’interno della stagione dello scudetto è stato decisamente importante; insieme a Batistuta, Montella e Totti ha formato un reparto offensivo tra i migliori di quegli anni. Dopo la carriera da calciatore, Delvecchio ha partecipato a diversi talent show

Emerson Ferreira da Rosa oggi: la nuova vita dell’ex centrocampista

Concludiamo con Emerson, centrocampista la cui avventura in giallorosso è iniziata nel peggiore dei modi per via della rottura del legamento del ginocchio sinistro. Diversi mesi di stop prima di tornare a disposizione di Capello.

Il suo contributo per la vittoria dello scudetto giallorosso è stato decisivo e, da questo punto di vista, non possiamo non ricordare il gol realizzato in casa del Bologna in un match vinto due a uno dalla Roma. Giocatore, dunque, fondamentale all’interno del sistema di gioco giallorosso; attualmente Emerson fa parte del consiglio di amministrazione del Miami Dade.

Rosa Roma campione d’Italia

Portieri: Francesco Antonioli, Marco Amelia, Cristiano Lupatelli, Carlo Zotti

Difensori: Cafu, Antonio Carlos Zago, Aldair, Jonathan Zebina, Walter Adrian Samuel, Alessandro Rinaldi, Amedeo Mangone, Vincent Candela

Centrocampisti: Cristiano Zanetti, Marcos Assuncao, Eusebio Di Francesco, Hidetoshi Nakata, Emerson, Gaetano D’Agostino, Damiano Tommasi, Gianni Guigou

Attaccanti: Vincenzo Montella, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Abel Eduardo Balbo, Marco Delvecchio