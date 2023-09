15 milioni all’anno e nuovo accordo: blitz per Vlahovic

Dusan Vlahovic scatenato in questa prima parte di stagione: si preannuncia una novità sul futuro del centravanti in forza alla Juventus

La Juventus si gode un Dusan Vlahovic in grande spolvero. Il centravanti serbo trascina i bianconeri di Allegri, abbattendo la resistenza della Lazio di Sarri.

Doppietta da urlo sabato all’Allianz Stadium e intesa sempre più consolidata con il gemello Chiesa. Il numero 9 ha timbrato già quattro volte il cartellino in altrettante partite, cambiando marcia rispetto alla scorsa stagione. Un altro Vlahovic quello visto finora nella nuova Juventus, con Massimiliano Allegri che ha ritrovato quel terminale che lo scorso anno si era smarrito per via anche della pubalgia. I problemi fisici adesso sembrano alle spalle, così come sembrano lontani i rumors estivo sull’addio dell’ex Fiorentina. Vlahjovic nell’ultimo mercato è stato messo più volte in discussione, con l’ombra di Lukaku ad aleggiare sul bomber classe 2000. Il serbo però è rinato, come dimostra l’ultima prestazione da urlo contro la Lazio e la standing ovation dell’Allianz Stadium.

Calciomercato, la Juventus blinda Vlahovic: l’agente a Torino per il rinnovo

I tifosi bianconeri sono sempre stati vicini all’attaccante, schierandosi dalla sua parte quando il numero 9 sembrava sul punto di salutare la Continassa.

Vlahovic dal canto suo ha dato la priorità alla permanenza sotto la Mole, dimostrando attaccamento alla maglia e dando tutto in campo. Adesso i risultati si vedono e la Juventus pensa seriamente al rinnovo di contratto oltre il 2026 come scrive ‘Tuttosport’. Giuntoli e Manna vorrebbero spalmare il pesante ingaggio del centravanti, salito a 9 milioni di euro (quasi 15 milioni lordi) nell’attuale stagione. Prolungamento di uno o due anni per Vlahovic, con il duplice obiettivo: blindare ulteriormente il giocatore e alleggerire il bilancio. L’agente del serbo è stato avvistato a Torino in occasione della sfida con la Lazio e presto la trattativa per il rinnovo dovrebbe entrare nel vivo. Sarebbe un delitto per la ‘Vecchia Signora’ e Vlahovic privarsi di questo Vlahovic.