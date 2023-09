Stadio Druso del Sudtirol: storia, capienza, come arrivarci, dove dormire e prezzi delle partite

Cosa sapere dello stadio Druso del Sudtirol? Una panoramica su inaugurazione, costo dei biglietti, come arrivare e tanto altro.

Le realtà calcistiche della Serie B talvolta sono piccole o molto piccole: la storia del calcio italiano infatti insegna che nel campionato cadetto non militano o hanno militato soltanto società con un certo blasone, ma anche squadre che hanno fatto del sacrificio e della voglia di vincere il loro credo. Questo è il caso anche del Sudtirol, una realtà del mondo del pallone che, negli ultimi anni, si è fatta apprezzare per l’impegno dimostrato nel raggiungere un traguardo importante come la partecipazione alla Serie B.

Il Sudtirol nella stagione in cadetteria 2022/23 è stata anzi una delle rivelazioni del campionato. Infatti la formazione di Pierpaolo Bisoli, alla prima partecipazione, ha ottenuto la qualificazione ai playoff – pur non riuscendo nell’impresa di andare in A.

Ecco perché appare opportuno parlare dell’impianto in cui il Sudtirol gioca le gare casalinghe: si tratta dello stadio di Bolzano, ovvero lo stadio Druso (anche noto come campo sportivo Druso). Di esso vale la pena ricordare alcuni aspetti relativi alla sua storia e alla capienza, ma soprattutto si rende necessario qualche chiarimento sui prezzi dei biglietti. Ciò interesserà infatti chi intende raggiungere l’impianto e seguire una partita – come tifoso della squadra locale o come sostenitore di quella, di volta in volta, impegnata in trasferta in Alto Adige.

Al contempo la sintetica guida che segue fornirà anche alcune informazioni su come arrivare allo stadio Druso del Sudtirol, dove posteggiare e dove dormire. Ecco tutti i dettagli.

Anno di inaugurazione stadio Druso del Sudtirol e origine del nome

Sito a Bolzano in viale Trieste 29, lo stadio Druso ha quasi un secolo di storia e costituisce oggi la più grande arena scoperta dell’Alto Adige. Le opere di costruzione iniziarono nel 1928 per concludersi, con l’inaugurazione, nel 1930. All’epoca il calcio aveva preso piede da tempo in Italia: la passione per il football, di matrice anglosassone, portava sempre più appassionati a vedere le partite. Per questo fu edificato l’impianto che, come peraltro tanti altri, nel corso del tempo ha subito distinti interventi di ristrutturazione.

L”impianto fu un esempio di edilizia sportiva di fine anni ’30: infatti il complesso architettonico bolzanese vide la progettazione anche di uno stabilimento balneare, di piste per l’atletica leggere e per manifestazioni sportive di vario tipo.

Il nome dello stadio è legato alla figura storica di Nerone Claudio Druso, fratello minore di Tiberio e padre di Claudio, imperatori romani.

Per circa ottant’anni ha accolto le partite interne del Bolzano, storicamente il principale club cittadino. Dal 2000 vi gioca altresì il distinto club del Sudtirol, che si è progressivamente imposto quale maggiore usufruttuario – rendendo possibile coi propri successi sportivi l’ammodernamento strutturale.

Capienza dello stadio e opere di ammodernamento

Nei tempi odierni – dicevamo – il Sudtirol gioca i match casalinghi allo stadio Druso di Bolzano, un impianto che conta 5.539 posti a sedere, con 625 posti indirizzati al settore ospiti.

La struttura è stata oggetto, nel corso del tempo, di opere di messa in ordine e ristrutturazione: in particolare spiccano gli interventi a fine anni ’60 del secolo scorso (riedificazione della tribuna “Isarco”), negli anni Duemila e negli ultimi, in cui lo stadio Druso continua ad essere oggetto di interventi di vario tipo.

Come indica infatti il sito web ufficiale del club del Sudtirol, lo stadio ebbe un significativo rinnovamento nel 2000. All’epoca, dato che il FC Sudtirol conquistò la promozione in Serie C2, lo stadio fu nuovamente risanato in alcune aree. In particolare, la tribuna centrale “Trieste” subì la demolizione della copertura originaria e della “torretta” centrale, sostituite da strutture del tutto nuove.

Ma non è finita qui. Perché nel suo sito web il club ricorda anche che da aprile 2019 sono partiti altre opere di ristrutturazione. I lavori sulle tribune orientali sono stati ultimati e in particolare le tribune sono state estese lungo l’Isarco, mentre il campo è stato spostato. Al contempo è stato inserito un sistema di riscaldamento del prato ed è stato collocato un nuovo manto erboso. Le opere di ammodernamento sono terminate nella primavera del 2022.

Da rimarcare che l’impianto Druso di Bolzano per quasi un secolo ha accolto le partite casalinghe dello stesso Bolzano, storicamente il principale club della città – oggi rivale del più vincente Sudtirol.

Sudtirol, stadio Druso: dove comprare i biglietti

Per scansare ogni possibile dubbio, la società alto-atesina fornisce informazioni precise su dove acquistare il ticket per vedere un singolo evento del Sudtirol.

Anzitutto è operativo un servizio di vendita ticket online, che consente di acquistare il proprio biglietto sul web, in modo veloce e sicuro. Sarà sufficiente stamparlo a casa e presentarsi direttamente all’ingresso dell’impianto Druso. Il servizio prende il nome di ‘FCS ticket‘ e può essere trovato agevolmente nell’area ‘biglietti’ del sito web ufficiale del club, cliccando alla voce ‘stadio’. Il pagamento avviene con carta di credito e prepagata.

Non solo. Il sito web specifica anche che i biglietti possono essere acquistati all’Info-Point dell’FCS Center, come pure è attiva la vendita diretta alle casse dello stadio (apertura a 2 ore dall’inizio del match del Sudtirol).

Al contempo sul territorio bolzanese vi sono diverse attività quali bar e tabaccherie che permettono di comprare un biglietto (pagamento in contanti nei Punti Mooney), ma per l’elenco completo rimandiamo alla citata area ‘biglietti’, che contiene informazioni complete ed aggiornate.

Sudtirol, stadio Druso: quanto costano i biglietti

Il sito web ufficiale del Sudtirol è molto chiaro anche nel dare informazioni sulla vendita dei biglietti per gare singole. Essi, come è intuibile, sono suddivisi per prezzo diverso in base alla zona nello stadio (Tribuna Canazza e Tribuna Zanvettor), così come segue:

Settore 1, Intero 35 euro e ridotto 30 euro;

Settore 2, intero 22 euro e ridotto 17 euro;

Settore 3, intero 30 euro e ridotto 25 euro;

Settore 4, intero 22 euro e ridotto 17 euro;

Settore 5 (Gradinata nord), intero 17 euro e ridotto 13 euro;

Settore 6 (Ospiti): 15 euro intero e ridotto 11 euro;

Settore Gold: intero 50 euro.

In particolare hanno diritto al biglietto a prezzo ridotto le seguenti categorie di persone:

bambini dai 5 ai 17 anni;

uomini e donne con più di 70 anni di età;

portatori di handicap superiore all’80%, che hanno bisogno di essere accompagnati.

Invece l’ingresso è gratuito per bambini sotto i 5 anni. I prezzi si intendono indicati senza eventuali diritti di prevendita.

Ulteriori chiarimenti sulla vendita dei biglietti

La società calcistica del Sudtirol raccomanda comunque di avvalersi del biglietto in prevendita sui canali preposti, onde evitare possibili code alle casse. Inoltre, in ipotesi di esaurimento posti nel settore ospiti viene altresì raccomandato ai tifosi che vengono da fuori, di comprare i biglietti nel settore 4 – con la precisazione che non si tratta di un settore rivolto solo alla tifoseria della squadra ospite, ma di un settore condiviso con i tifosi del club locale del Sudtirol.

Negli ultimi tempi si sono viste anche iniziative utili a favorire il turismo locale. Infatti in virtù della collaborazione tra il club del Sudtirol e l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, comprando il biglietto d’ingresso allo stadio, i tifosi possono altresì avvalersi di una visita guidata del centro storico della città in omaggio.

Come arrivare allo stadio Druso di Bolzano

Anzitutto va localizzato l’impianto: esso si trova nel complesso polisportivo del lido di Bolzano, nel quartiere di Gries-San Quirino, nei pressi della confluenza tra il torrente Talvera e il fiume Isarco. I tifosi ospiti si chiederanno come fare a raggiungere l’impianto, ecco allora alcuni chiarimenti a riguardo.

In automobile o pullman

Anzitutto l’arrivo è a Bolzano sia per chi viene in pullman, sia per chi invece si muove in macchina. Pertanto bisognerà uscire al casello dell’autostrada A22 di Bolzano Sud, continuare lungo in via Torricelli, alla rotonda scegliere la seconda uscita per inserirsi in via Pacinotti, e al successivo incrocio continuare ancora a sinistra tramite Via Galileo Galilei.

Di seguito, seguendo le indicazioni “Tifosi ospiti”, alla rotonda di Ponte Roma il tifoso dovrà prendere la terza uscita a destra (prima del ponte), rispettando le indicazioni del cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti”. Questo infatti spiega come fare per raggiungere la destinazione per il parcheggio di auto e/o pullman in viale Trento. Infine chi arriva in pullman o auto dovrà quindi oltrepassare il ponte pedonale sull’Isarco e andare a destra: per questa via sarà possibile giungere allo stadio Druso.

In treno

La squadra del Sudtirol nel suo sito web dà anche tutte le informazioni utili a chi vuole arrivare in treno. Ebbene, il tifoso dovrà scendere alla stazione di Bolzano-Bozen e, poi, all’uscita girare a sinistra e continuare dritto verso via Garibaldi, Piazza Verdi, via Marconi.

Nei pressi del ponte Druso il passo successivo sarà imboccare la via pedonabile accanto alla pista ciclabile, e seguire l’indicazione “Tribuna Ospiti” Stadio Druso. Rispettando queste indicazioni il viaggio per arrivare a destinazione sarà tutto sommato breve.

Dove parcheggiare

Il club del Sudtirol specifica nel suo sito web che, per ragioni di sicurezza, il parcheggio dell’impianto Druso resta chiuso durante lo svolgimento delle gare. Tuttavia la società calcistica precisa che i visitatori possono parcheggiare in piazza della Stazione, in piazza Walther e in via Mayr Nusser.

Si tratta di zone della città che sono distanti soltanto pochi minuti dalla struttura. In alternativa al viaggio a piedi, c’è l’uso dei mezzi di trasporto pubblici.

Dove dormire

Chi intende fare una visita turistica nella città di Bolzano, con tutta probabilità vorrà fermarsi un weekend in zona. Ma quali sono le alternative per il pernottamento non distante dallo stadio Druso?

Essendo la città un centro turistico, non mancano le opportunità. Tra queste segnaliamo l’hotel Ariston, il Residence Fink, Central Rooms e Casa Kolping: si tratta di soluzioni tutte piuttosto vicine allo stadio Druso e quindi comode per raggiungere lo stadio e vedere la partita.

Tra i bed and breakfast, invece, alcune opzioni sono rappresentate dal Residenc Bozen o dal Villa Patty, mentre altre soluzioni sono sicuramente confortevoli ma lontane anche più di venti km dallo stadio – e quindi inadatte a chi viene a Bolzano anzitutto per seguire una partita del Sudtirol.

Si raccomanda comunque di prestare attenzione alle recensioni pubblicate sul web, che spesso possono orientare in qualche modo la scelta finale, oltre che – ovviamente – ai costi praticati, che possono variare o essere via via aggiornati nel corso del tempo.