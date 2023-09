Roma-Empoli a nervi tesi: spintoni e doppia ammonizione, svelato il motivo

Nervi tesi alla fine del primo tempo di Roma-Empoli sul punteggio di 3-0: rissa sfiorata e tripla ammonizione

Una partita tranquilla quella tra Roma ed Empoli, anche a causa di un risultato che all’8′ minuto già sorrideva alla formazione di Mourinho.

I giallorossi a otto minuti dalla fine del primo tempo stavano conducendo per 3-0 ed erano in totale controllo del match. Proprio in un’azione offensiva dei capitolini si ha un accenno di rissa con protagonisti Cancellieri e Ndicka.

Prima Dybala interviene in maniera fallosa su Bereszyński (sarà ammonito ad azione finita). Con il polacco a terra e la palla in possesso della Roma, Ndicka si avvicina a Cancellieri e gli dice qualcosa: l’attaccante reagisce e i due vengono a contatto con il difensore che cade a terra.

A quel punto di accendono gli animi con Renato Sanches che per difendere il compagno, spintona via l’ex Lazio. Nervi tesi in campo con l’intervento di diversi calciatori delle due squadre necessario per riportare la calma. Quando la situazione è rientrata arrivano le decisioni dell’arbitro: ammonizioni per Cancellieri e Renato Sanches.

Roma-Empoli, tutto facile per i giallorossi

La tensione sul finire del primo tempo arriva un po’ a sorpresa visto l’andamento del match fino a quel momento.

La Roma non ha mai visto in discussione il successo dopo il gol di Dybala su rigore al secondo minuto di gioco e il raddoppio di Renato Sanches all’ottavo. Pochi minuti prima che si accendessero gli animi, era arrivato anche il terzo gol capitolino con un rimbalzo che punisce i toscani con Grassi che manda la palla alle spalle del proprio portiere.

Restano ora quarantacinque minuti da giocare ma la vittoria della formazione di Mourinho, sarebbe la prima in campionato, non appare in discussione.