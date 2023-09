Pioli cacciato, vogliono solo Conte: “Firma immediata”

Dopo la figuraccia di ieri nel derby, i tifosi del Milan sono scatenati e chiedono all’unisono Antonio Conte

Il Milan si lecca le ferite dopo l’ennesima disfatta nel derby contro l’Inter, che rischia di lasciare strascichi pesanti. Soprattutto perché nella bufera è finito in particolare il mister Stefano Pioli, che sta attirando le ire di tutti i tifosi rossoneri. Il tecnico emiliano è ritenuto il responsabile principale della quinta sconfitta negli ultimi cinque derby, quasi tutti persi in maniera abbastanza netta e con modalità simili. Senza contare che le parole nel postgara dello stesso Pioli di certo non lo hanno aiutato.

E allora è naturale che la voce popolare porti a una sola destinazione: l’addio dell’allenatore di scudetto e semifinale di Champions. Ma soprattutto all’arrivo di un nome solo, invocato in maniera imponente da tutta la piazza social milanista. Quel nome è Antonio Conte, attualmente libero dopo la fine dell’esperienza al Tottenham. “Dopo Jovic inizio la mia battaglia per portare Antonio Conte al Milan con conseguente esonero di Pioli. L’uomo che non conosce l’umiltà”, “Il Milan dovrebbe fare due cose: rimborsare il biglietto ai tifosi nel settore ospiti, esonerare Pioli e chiamare Antonio Conte”, “Cardinale, se davvero vuoi essere il Berlusconi 2.0, e vuoi vincere non una volta, ma tante volte, così come ci hai messo un’ora a mandare via Maldini prendi il telefono, chiama Conte, fagli 2 anni e mezzo di contratto e risolvi il problema, prima che lo prenda la Roma” sono alcuni dei commenti. Una vera e propria ‘febbre’ tra i sostenitori del Diavolo, su cui il ko di ieri ha avuto un effetto enorme.

Nessun altro profilo da prendere in considerazione, solo quello di Antonio Conte. Solo con lui, secondo il popolo rossonero, il Milan può interrompere la serie terribile di derby persi e dare alla squadra un’identità mentale precisa e determinata per non incappare più in certe figuracce. “La sensazione è che nel Milan si siano create le condizioni in cui riesce a prosperare un solo allenatore: Antonio Conte”, “Voglio Antonio Conte sulla panchina del Milan!” continuano i commenti.

“Cacciatelo per il bene del Milan perché non vuole cambiare, cacciatelo perché con lui non vinceremo più nulla, cacciatelo per l’unico vero investimento da fare per il salto di qualità definitivo: Antonio Conte re di Milano”, “Il Milan di quest’anno non manca di qualità, anzi, manca di carattere. C’è bisogno del bastone, basta la carota. Ci vuole gente che faccia tirare fuori i co**ioni, l’unico si chiama Antonio Conte”.

C’è anche, ci mancherebbe, chi non sarebbe d’accordo ma sono in pochi: “Conte non è alternativa credibile per Pioli. Troppo costoso, divisivo e costantemente critico con la proprietà. Oggi il Milan può solo sperare che il tecnico corregga la sua presunzione e torni all’umiltà pre scudetto. Certo, serve che Furlani gli faccia un bel discorso“, “Vedo un altro che chiede Conte al Milan e mi spacco la testa contro il marmo”, “Con Conte al Milan sacrifichi due acquisti a priori: 1) Chukwueze e Pulisic con il 3-5-2, 2) Loftus-Cheek e Musah con il 3-4-3. Una scelta più stupida non possono farla”. Ma anche in questo caso la risposta è pronta: “E c’è gente che ama e porta i miei stessi colori che non vuole vedere Conte sulla panchina del Milan! Sapete che vi dico, vi meritate gente come Tabarez, Giacomini, Giampaolo o lo stesso Pioli!”

