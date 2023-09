Milan ridimensionato dall’Inter, Pioli responsabile: “Dimissioni”

Inter-Milan, il derby perso in malo modo dalla compagine di Pioli ha letteralmente surriscaldato gli animi. Non si torna più indietro

Il pokerissimo con il quale l‘Inter ha spazzato via un Milan inerme e poco concreto potrebbe rappresentare molto più di una ‘semplice’ vittoria, che in un derby non è mai banale. La superiorità tecnica e tattica messa in mostra da Thuram e compagni è stata a tratti evidentissima.

Sia pur pesantissimo, il risultato evidenzia in maniera emblematica la capacità di Inzaghi di leggere al meglio una partita nella quale fino all’ora di gioco i nerazzurri hanno lasciato il palleggio agli avversari. Non casualmente però. Con Thuram e Lautaro ad attaccare la profondità, infatti, l’Inter ogni volta che si è riversata nella metà campo del Milan ha dato sempre la sensazione di poter fare la cosa giusta al momento. Di contro, l’atteggiamento tattico mostrato dal ‘Diavolo’ si è rivelato controproducente. Fumosa e poca incisiva dalla cintola in su, la compagine rossonera si è mostrata incredibilmente fragile quando attaccata in verticale. Kjaer e soprattutto Thiaw hanno prestato il fianco agli strappi degli attaccanti di Inzaghi. Soprattutto il centrale tedesco è stato subissato dall’attaccante francese, che ha vinto praticamente tutti i duelli contro il centrale del Milan.

Milan, Pioli nel mirino della critica: i tifosi ne invocano le dimissioni

A finire sul banco degli imputati è stato ovviamente anche Stefano Pioli. La quinta sconfitta consecutiva nella stracittadina che ha fruttato il 12-1 complessivo negli ultimi confronti, la fragilità difensiva e l’inferiorità manifestata al cospetto dei cugini pesa come un macigno. L’ottimismo seguito alla tre vittorie consecutive maturate all’esordio stagionale hanno lasciato il posto a delusione e perplessità.

In maniera emblematica non sono pochi i tifosi che sui social hanno criticato in maniera aspra la gestione della partita da parte di Pioli. Il tecnico del Milan è stato così severamente criticato, che alcuni utenti sono arrivati ad auspicarsi le dimissioni immediate da parte dell’allenatore rossonero. A tal proposito, ecco una rapida carrellata di commenti:

C’è ben poco da chiarire 5 derby su 5 giocati senza una tecnica tattica, senza un senso malgrado i diversi giocatori impiegati.. Se fosse uomo d’onore pioli dovrebbe rassegnare le dimissioni per indubbia incapacità, appunto se fosse…. — Devils (@Damy_Pro) September 16, 2023

Caro Pioli dovresti chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan ,dare le dimissioni e andare a letto. — Quinto (@Quintomioo) September 16, 2023

Fossi Pioli darei le dimissioni https://t.co/3EoC0hZkVD — littlehappybob🔴⚫️ (@littlehappybob) September 16, 2023

DIMISSIONI se Maldini non ha vissuto di rendita, men che meno Pioli — L584 (@L1084G) September 16, 2023

Le uniche dichiarazioni post partita di Pioli accettabili sarebbero le dimissioni per palese incapacità. #intermilan — Alessandro (@fioppo97) September 16, 2023

Le dimissioni di Pioli dovrebbero essere una cosa naturale. Vergogna — Lorenzo1899 (@28_05_2003) September 16, 2023

Dopo questo record degno di uno da squadre minori quale è dovrebbe come minimo fare il gesti di offrire le dimissioni #Pioli — alberto annicchiarico (@albe_) September 16, 2023